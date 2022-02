Stadt bietet Ukrainern in Tuttlingen Hilfe an

Die Stadt Tuttlingen bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Außerdem erhielten am Freitag alle in Tuttlingen lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer einen Brief, in dem ihnen Unterstützung bei der Versorgung geflüchteter Verwandte und Freunde angeboten wurde. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

167 ukrainische Staatsangehörige leben im Landkreist Tuttlingen, weitere 77 im Tuttlinger Stadtgebiet. Zehn von ihnen meldeten sich bereits am Freitagvormittag im Rathaus. Die meisten wollten wissen, was sie bei einer privaten Aufnahme von Geflüchteten beachten müssen, manche hatten auch konkrete ausländerrechtliche Fragen.

„Wir gehen davon aus, dass schon bald noch mehr Menschen zu uns kommen werden“, so Oberbürgermeister Michael Beck, „die polnisch-ukrainische Grenze ist gerade mal 15 Autostunden von uns entfernt – wer es aus dem Land geschafft hat, ist in einem Tag bei uns.“ Und dass man im Kriegsfall Zuflucht bei Freunden und Verwandten im Ausland suche, sei ja naheliegend. „Die Stadt Tuttlingen möchte allen Menschen, die in dieser Notlage zu uns kommen, so gut wie möglich helfen“, schreibt Beck in den Briefen an die Ukrainer in Tuttlingen, „wir werden Sie daher bei der Versorgung der Menschen unterstützen.“

Bereits am Freitag hat die Stadt daher damit begonnen, erste Unterkünfte vorzubereiten: Neben einem Quartier in den Räumen des Bauhofs steht auch ein Wohnhaus in der Stuttgarter Straße kurzfristig zur Verfügung.

Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, erstrahlt nun auch die Stadthalle Tuttlingen erstrahlt nachts in den Farben der Ukraine. Außerdem beflaggt die Stadt laut Pressemitteilung die Rathäuser in Tuttlingen und den Stadttteilen mit Trauerflor. „Der Krieg in der Ukraine versetzt uns in Trauer und Angst“, so Oberbürgermeister Michael Beck in einer Erklärung.

„Das, was in den letzten beiden Tagen geschehen ist, macht uns fassungslos“, heißt es weiter von Beck. „Wir trauern dabei um alle Menschen, die in diesem Krieg bereits ihr Leben verloren haben und um alle, die noch einen unnötigen Tod sterben werden. Wir machen uns Sorgen um den Frieden in Europa und in der Welt. Wir haben Angst vor einer weiteren und womöglich nicht mehr kontrollierbaren Eskalation.“

Er appelliert zudem an alle Ukrainer und Russen, die Tuttlingen und Umgebung leben, „dass sie die bisher guten und friedlichen Beziehungen nicht durch diesen Krieg zerstören lassen“. Und weiter: „Lassen Sie nicht zu, dass der Hass sich weiter ausbreitet und der Konflikt auch bei uns ausgetragen wird.“