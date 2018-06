Stöbern und feilschen beim Tuttlinger Flohmarkt

Nach Herzenslust stöbern und feilschen konnten die vielen Besucher des Tuttlinger Flohmarktes, der am Samstag von ProTUT in der Weimarstraße und am Donauspitz ausgerichtet worden war. Die zahlreichen Anbieter hatten dafür keine Mühen und Kosten gescheut und alles, was nicht mehr gebraucht wird, aus den Kellern und von den Dachböden geholt, um es an ihren Ständen anzubieten. Egal ob Kleidung, Spielsachen, Dekowaren, Glas, Porzellan, Schmuck, Schallplatten, Küchenutensilien, Schuhe und noch vieles, vieles mehr – in der lockeren, fröhlichen Atmosphäre des Tuttlinger „Bazars“ fanden zahlreiche der feilgebotenen Gegenstände neue Besitzer. Von Beginn an riss der Besucherstrom nicht ab, und so mancher trug nach erfolgreichem Verhandeln sein ganz persönliches Schnäppchen nach Hause. Doch nicht nur gefeilscht und gekauft wurde am Samstag: Der Flohmarkt diente auch als spontaner Treffpunkt und als Kommunikationszentrum für Freunde, Bekannte und Familien. Für letztere diente auch der von ProTUT, Rittergartenverein und Stiefels Buchhandlung organisierte Kindertreff am Place de Draguignan (Foto rechts). Gemäß dem Motto „kinderfreundliche Stadt“, hatten die jungen Gäste hier die Möglichkeit, sich an der Zaubertöpferscheibe zu versuchen, fantasievolle Origami-Figuren zu gestalten oder sich zur „Mitmach-Musik“ mit Henna-Tattoos verzieren zu lassen. Eine Fotogalerie finden Sie unter www.schwaebische.de/tuttlingen. (clst)