Oberbürgermeister Michael Beck hat die Gäste beim 18. Möhringer Städtlefest am Samstagnachmittag willkommen geheißen. Eine große Delegation mit 25 Personen ist aus der schweizerischen Partnerstadt Bischofszell mit dem Präsidenten des Partnerschaftsvereines und früheren Bürgermeisters, Josef Mattle, nach Möhringen gekommen. Aus der italienischen Partnerstadt Battgalia/Terme war Girogio Salvan mit einer kleineren Delegation angereist, die auch einen Stand bewirtschafteten. Es sei schön, dass es diese Partnerstädte gebe, sagte Beck.

Die Vereine hätten sich viel Mühe gegeben mit dem Aufbau der Stände anlässlich dieses Festes. Ortsvorsteher Herwig Klingenstein zeigte sich zufrieden, dass das Wetter mitspielte und wünschte den Vereinen eine große Besucheranzahl beim Fest. Allerdings kam gegen Abend dann doch noch der Regen, wenn auch nicht so ausgeprägt, wie in manchen Wetterberichten vorausgesagt.

Städtlefestpräsident Frank Walter dankte allen, die geholfen hatten, dass das Städtlefest realisiert werden konnte, so neben den Vereinen auch dem Möhringer Geschäftsstellenleiter im Rathaus, Christian Karle, der ein enormes Pensum an Arbeit übernommen habe.

Das Fass stach dann Oberbürgermeister Beck mit wenigen Schlägen an und eröffnete damit das Städtlefest. Unter den Anbietern waren auch wieder die Anton-Braun-Grundschule mit einem Stand, der Turnverein, der die beliebte Spielstraße anbot, sowie die Möhringer Ministranten, die Eis und Waffeln verkauften.

Im Programm reichte das Angebot an Musik von alternativem Rock und Pop mit den Sunset Bright, der Partyband Upside Down und der Tanzband Follow Me bis zur Karaoke-Show & DJ der MAB mit Blues and Soul sowie den Kentucky Boys mit Rockabilly. Außerdem waren mehrere Musikvereine sowie die Teilnehmer des Inklusionsprojektes der Johann-Peter-Hebel-Schule und der Volkshochschule unter der Leitung von Conny Tolk mit ihrem Stepptanzauftritt mit dabei.

Erstmals gab es am Sonntag dann auch einen ökumenischen Gottesdienst, der in der katholischen St. Andreas Kirche stattfand.

Sieger beim Städtlelauf

Noch bei trockenem Wetter ist am Samstag der Städtlefestlauf in Möhringen über die Bühne gegangen. Wegen der nicht ausreichenden Brücke Am Schafmarkt wurde die Streckenführung geändert. Die Hauptstrecke führte über 10,6 Kilometer mit sechs Runden.

Sieger beim Städtlefestlauf wurde Patrick Hoffmann vom TSF Tuttlingen (41:12). Bei den Damen kam Melanie Rumpel (49:17) auf den ersten Platz. Städtlemeister Herren wurde Moritz Dreher (43:04) von den Bächetal-Läufer. Städtlemeister Damen wurde Sophia Aicher (51:59) von der Stadtkapelle Möhringen.