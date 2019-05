Städtetag ehrt sieben langjährige Gemeinderäte

Sieben langjährige Mitglieder des Gemeinderates sind zum Ende der Amtsperiode vom Städtetag Baden-Württemberg geehrt worden. OB Michael Beck übergab die Urkunden und Ehrennadeln in der letzten Sitzung des Gremiums vor der Gemeinderatswahl.

„Wer sich kommunalpolitisch engagiert, lässt sich auf einen enormen Zeitaufwand ein“, so der OB. Für diejenigen, die auch noch in Ortschaftsräten oder den Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften vertreten sind, gelte dies erst recht. Und bei all dem dürfe man nicht vergessen, dass Gemeinderäte ehrenamtlich arbeiten.

Sieben Mitglieder des Tuttlinger Gemeindrates wurden nun vom Städtetag für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille in Gold mit Lorbeerkranz erhielt Franz Schilling. Seit knapp 40 Jahren gehört er dem Ortschaftsrat Nendingen an, seit 2014 ist er außerdem Ortsvorsteher in Nendingen. Mitglied der CDU-Fraktion im Gemeinderat war er von 2006 bis 2009 und dann wieder seit 2014.

Für 30 Jahre wurden Rainer Buggle und Wolfgang Wuchner geehrt. Buggle ist seit 1989 im Gemeinderat, von 1994 bis 2009 war er außerdem Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Er gehörte fast allen Gremien und Ausschüssen schon an“, so Beck. Wolfgang Wuchner ist ebenfalls seit 1989 CDU-Gemeinderat, von 2004 bis 2010 gehörte er außerdem dem Ortschaftsrat an. Auch Wuchner war schon Mitglied zahlreicher Ausschüsse.

Seit 20 Jahren kommunalpolitisch aktiv sind Simone Bühler (LBU), Klaus Czerny (SPD), Susanne Hein (SPD) sowie Hans-Martin Schwarz (LBU). Beck dankte allen Geehrten – und erinnerte daran, dass der Gemeinderat große Gestaltungsspielräume haben: „In den 16 Jahren, in denen ich es miterlebt habe, hat sich Tuttlingen enorm verändert.“