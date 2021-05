SSV Ulm ist für die TSG erneut zu stark

Die TSG Balingen hat es wieder nicht geschafft. Die Mannschaft von Trainer Martin Braun verlor das Finale um den Pokal des Württembergischen Fußballverbandes in Stuttgart gegen den SSV Ulm 0:3. Für die Ulmer war es der vierte Pokalerfolg hintereinander. Mit dem Sieg qualifizierte sich der SSV Ulm erneut für den DFB-Pokal, deren erste Runde vom 6. bis 9. August ausgespielt wird.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich beide Teams im Finale gegenübergestanden - und auch damals setzten sich die Ulmer 3:0 durch.

Der Sieg des ehemaligen Bundesligisten ist verdient. Der SSV Ulm war überlegen und erspielte sich viel mehr Torchancen. Die Mannschaft von Coach Holger Bachthaler war zielstrebiger und ballsicherer. TSG-Trainer Martin Braun konnte in den ersten 45 Minuten mit seiner Mannschaft zufrieden sein, auch wenn sie zur Pause 0:1 hinten lag. Doch die Balinger Defensive stand gegen die überlegenen Donaustädter gut und ließ nur wenig zu. Doch in der 29. Minute geriet die TSG in Rückstand, als Adrian Beck zum 1:0 für die Ulmer traf. Die gelegentlichen Konter der Balinger brachten nichts ein.

Die Entscheidung in diesem Duell zweier Regionalligisten fiel in den ersten zwölf Minuten nach der Pause. In der 50. Minute hatte die TSG noch Glück, dass ein Freistoß von Burak Coban nur die Latte des Balinger Tores traf. Doch Tobias Röhle mit einem Kopfball in der 54. und Felix Higl in der 56. Minute sorgten für die Tore zum 3:0. In der Folgezeit erspielte sich der Regionalliga-Vierte weitere Chancen, ohne aber das Ergebnis ausbauen zu können. Higl traf in der Schlussphase nur den Pfosten.

TSG-Trainer Martin Braun : „Natürlich sind wir enttäuscht, aber Ulm hat verdient gewonnen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Zwei einfache Ballverluste nach der Pause haben die Ulmer bestraft, anschließend war das Spiel entschieden.“

Für die TSG Balingen geht es in der Regionalliga bereits am Dienstag weiter. Die auf den 17. Rang abgerutschten Balinger empfangen um 19 Uhr im 40. Meisterschaftsspiel dieser Saison den Tabellenzehnten FC RW Koblenz. Das Hinspiel verlor die TSG in Koblenz 2:3. Am Samstag sind die Balinger dann um 14 Uhr beim FSV Frankfurt zu Gast.

TSG Balingen: Julian Hauser, Sascha Eisele (ab 61. Minute Fabian Kurz), Leander Vochatzer, Kaan Akkaya (74. Harut Arutunjan), Felix Heim, Adrian Müller, Lukas Foelsch (69. Marco Gaier), Cedric Guarina, Matthias Schmitz, Jonas Vogler (89. Carlos Antonio Konz), Simon Klostermann. - Schiedsrichter: Gaetano Falcicchio (Bad Saulgau). - Tore: 0:1 (29. Minute) Adrian Beck, 0:2 (54.) Tobias Rühle, 0:3 (56.) Felix Higl. - Gelbe Karten: 3/1.

In einem weiteren Verbandspokalendspiel (Baden) qualifizierte sich der SV Waldhof Mannheim für den DFB-Pokal. Die in der dritten Liga spielenden Waldhöfer besiegten in Pforzheim den Regionalligisten FC Astoria Walldorf 2:1.