SpVgg Trossingen und SV Gosheim feiern Auswärtssiege

In der Fußball-Bezirksliga hat es auch am sechsten Spieltag keine Veränderung an der Tabellenspitze gegeben. Tabellenführer SpVgg Trossingen (5:4 bei der SG 08 Schramberg/SV Sulgen) landete im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Auch Verfolger SV Villingendorf (5:4 beim SV Bubsheim) setzte sich in einem torreichen Spiel durch. Der SV Gosheim (2:1 beim SC Wellendingen) sowie die starken Aufsteiger FV Kickers Lauterbach (5:0 gegen den SV Renquishausen) und FSV Schwenningen (2:1 gegen die SG Deißlingen/SV Lauffen) sind nach ihren Erfolgen weiterhin im vorderen Tabellendrittel platziert. Dagegen stehen der SC Wellendingen und der SV Bubsheim weiter mit nur einem Punkt am Tabellenende.

FV Kickers Lauterbach – SV Renquishausen 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 (10.) Daniel Bastiansen, 2:0 (16.) Joshua Broghammer, 3:0 (27.) Christian Burgbacher, 4:0 (55.) Daniel Bastiansen, 5:0 (75.) Dennis Rothkranz. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Daniel Rentschler (Bad Liebenzell). Die ersatzgeschwächten Gäste liefen vor allem im ersten Durchgang gegen gut aufgelegte Gastgeber nur hinterher. Somit führten die Kickers bis dahin verdient mit 3:0. Nach der Pause lief es für den SVR zunächst besser, doch Selim Apaydin vergab eine gute Möglichkeit. Gegenüber den Gästen war die Abschlussqualität der Platzherren besser, die mit zwei weiteren Treffern auf 5:0 erhöhten. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben es unserem Torhüter zu verdanken, dass wir nicht noch höher verloren haben. Das Defensivverhalten des gesamten Teams funktioniert derzeit nicht optimal“, sagte SVR-Spielertrainer Marius Butz.

SC Wellendingen – SV Gosheim 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 (20.) Blerim Nuhiji, 1:1 (52.), 1:2 (55./Elfmeter) beide Adem Sari. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Stefan Teufel (Konstanz). - Rote Karte: Marius Seemann (47./Wellendingen). Die Gastgeber waren vor dem Seitenwechsel spielbestimmend, verpassten es aber nach dem Führungstreffer das zweite Tor nachzulegen. Zwei Minuten nach der Pause geriet der SCW wegen einer Notbremse in Unterzahl. Während die Gastgeber danach den Faden verloren, legte Gosheim deutlich zu, erzielte durch einen Doppelpack von Spielertrainer Adem Sari innerhalb von drei Minuten zwei Treffer zur 2:1-Führung. Danach hatten die Gäste die Spielkontrolle und waren einem weiteren Treffer näher als der SC Wellendingen,

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – SpVgg Trossingen 4:5 (1:2). - Tore: 0:1 (17.), 0:2 (17.) beide Dimitri Stroh, 1:2 (35.) Arber Krasniqi, 1:3 (62.) Felix Raith, 1:4 (70.) Alexander Hermann, 1:5 (73.) Eugen Walter, 2:5 (75.) Pascal Fahner, 3:5 (83.) Adlin Dervishi, 4:5 (85.) Albijan Spahija (Elfmeter). - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Marcel Schilling (Glatten). Trossingen begann druckvoll und führte nach einem Doppelschlag von Torjäger Stroh schnell mit 2:0. Doch die Talstädter berappelten sich, ließen lange Zeit nur noch wenig zu, erzielten durch Arber Krasniqi (35.) den Anschlusstreffer. Nach der Pause legte der Spitzenreiter wieder zu, erhöhte mit drei weiteren Treffern auf 5:1. „Danach zeigte meine Mannschaft Moral, was mich auch für die kommenden Spiele zuversichtlich stimmt“, lobte SG Co-Trainer Maurizio Palmisciano. Doch zu mehr als dem Anschluss zum 4:5 reichte es für die SG nicht mehr.

SV Winzeln – SV Zimmern II 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 (6.) Colin Michelfelder, 1:1 (28.) Oskar Szymanski, 2:1 (70.), 3:1 (83.) beide Simon Gaus. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Nils Ole Schenk (SRG Reutlingen). Nach dem frühen Führungstreffer der Platzherren hatten die Gäste mehr Ballbesitz und kamen durch Torjäger Szymanski zum 1:1. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Gäste optische Vorteile. Doch nach knapp einer Stunde konnten die Winzelner deutlich zulegen, erzielten durch Simon Gaus (70.) das 2:1. Auch danach blieb Winzeln torgefährlicher, erhöhte nach einem Eckball durch einen weiteren Treffer von Torjäger Gaus auf 3:1.

SV Bubsheim – SV Villingendorf 4:5 (1:3). - Tore: 0:1 (15.), 0:2 (24.), 0:3 (25.) alle Vincent Krüger, 1:3 (33.) Marvin Moser, 1:4 (61.) Vincent Krüger, 2:4 (63.) Jan Rubner, 3:4 (75.) Marvin Moser, 3:5 (88.) Vincent Krüger, 4:5 (90+3) Paul Ratke. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Markus Straub (Straßberg). Mit einem Hattrick schoss SVV-Torjäger Vincent Krüger die zunächst spielbestimmenden Gäste bis zur 25. Minute 3:0 in Front. Danach ließen es die Gäste lockerer angehen, wodurch der SVB die Partie ausgeglichener gestalten konnte. Nach dem 4:1 durch Krüger (61.) zeigten die Gastgeber Moral, schafften mit zwei Toren gegen die nicht sattelfeste SVV-Defensive den Anschluss. Nachdem der SVB den Ausgleich verpasst hatte, traf erneut Krüger zum 5:3. Das 5:4 in der Nachspielzeit durch Spielertrainer Ratke war nur noch Ergebniskosmetik.

FSV Schwenningen – SG Deißlingen/Lauffen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 (17.) Marco Christilli, 2:0 (37.) Armido Stopiello, 2:1 (90.+4) Robin Schumpp. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler). Der Aufsteiger aus Schenningen hatte im ersten Durchgang gegen die in den Zweikämpfen zu passiven Gäste Vorteile und siegte verdient. Kurz vor Spielende musste SG-Akteur Felix Schaplewski mit einer Ellenbogenverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.