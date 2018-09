SpVgg Trossingen spielt im Pokal

Im Fußballbezirk Schwarzwald wird auch in dieser Woche gespielt. Am Dienstag kommt es in der Kreisliga B 2 zu zwei Nachholspielen. Außerdem steht die zweite Runde im Pokal auf dem Programm. Neben drei Partien am Dienstag und Mittwoch geht der Großteil der Pokalspiele am Donnerstag über die Bühne (Vorschau folgt).

Kreisliga B 2

SV Wurmlingen II – VfR Wilflingen (Di., 19 Uhr). Für die Wurmlinger Reserve tut sich hier die Gelegenheit auf, zu den ersten Zählern zu kommen. Aber es wird schwer, gegen Wilflingen die Oberhand zu behalten.

SV Schörzingen – SV Böttingen (Di., 19 Uhr). Hier will Schörzingen die Punkte am Ort behalten und alleiniger Tabellenführer werden.

Bezirkspokal, 2. Runde

SG Aichhalden/Rötenberg II – SG Locherhof/Mariazell II (Di., 18.30 Uhr). Die Paarung ist offen.

BSV 07 Schwenningen – SC Wellendingen (Mi., 19 Uhr). Da müssen die Schwenninger im eigenen Stadion einen guten Tag erwischen, wenn sie bei der dritten Runde noch dabei sein wollen. Der Gast ist in diesem Duell zweier Bezirksligisten Favorit.

SV Villingendorf II – SpVgg Trossingen (Mi., 19 Uhr). Wenn die Harmonikastädter ihre Fans nicht verärgern wollen, müssen sie mit einem Sieg über Villingendorf II im Pokal Wiedergutmachung für zuletzt vier Punktspiel-Niederlagen betreiben.