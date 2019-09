SpVgg Trossingen setzt Siegesserie gegen SV Winzeln fort

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer SpVgg Trossingen am Sonntag durch einen 3:2-Erfolg gegen den SV Winzeln die Spitzenposition behauptet. Aber auch die Verfolger SV Villingendorf (7:1 beim SV Zimmern II) und SpVgg Bochingen (2:1 bei der SG Deißlingen/Lauffen) kamen zu Erfolgen. Im Aufsteigerduell zwischen dem SV Renquishausen und dem FSV Schwenningen setzte sich die FSV mit 3:2 durch. Der SV Gosheim gewann gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen mit 3:1 und legte damit einen guten Saisonstart hin. Der SV Bubsheim (2:2 gegen FV 08 Rottweil) sowie der SC Wellendingen (0:0 bei der SG Bösingen II/Beffendorf) kamen zu ihren ersten Punktgewinnen.

SV Gosheim – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 (17.) Luka Farkas, 1:1 (41.), 2:1 (68./Elfmeter) beide Adem Sari, 3:1 (70.) Sebastian Nann. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn). Gegen die defensiv eingestellten Gäste tat sich Gosheim zunächst schwer, Akzente zu setzen. Dagegen nutzte die SG ihre erste zwingende Aktion nach 17 Minuten zum Führungstreffer aus. Nach gut 25 Minuten legten die Gastgeber zu, bestimmten fortan das Geschehen, erzielten durch Spielertrainer Adem Sari das 1:1. Auch im zweiten Durchgang ließ der SVG nicht mehr nach, und führte durch zwei Treffer innerhalb von zwei Minuten nach 70 Minuten mit 3:1. In der Folgezeit waren die Platzherren einem weiteren Treffer näher als die Gäste, so dass der Sieg verdient war.

SpVgg Trossingen – SV Winzeln 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 (25.) Colin Michelfelder, 1:1 (34.) Waldemar Giebelhaus, 2:1 (73.) Emanuel Alexi (Elfmeter), 3:1 (81.) Eugen Walter, 3:2 (90.+6) Simin Gaus. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Lothar Gaiser (Winterlingen). In einem guten Bezirksliga-Spiel waren die Gäste für den Tabellenführer der erwartet schwere Gegner und hielten gut dagegen. Wobei es die Gastgeber nach dem Führungstreffer zum 2:1 verpassten, aufgrund guter Torchancen den Sack früher zuzumachen. Die Gäste gingen nach einem Freistoß durch Colin Michelfelder (25.) in Führung. Doch die Musikstädter glichen neun Minuten später zum 1:1 aus. Nachdem SVW-Torhüter Henning Schwenk mit einer Klasseparade gleich nach der Pause die Führung der Gastgeber verhindert hatte, blieben die Gäste gefährlich, setzten immer wieder Nadelstiche. Trossingen blieb davon unbeeindruckt, konnte nach einer Stunde noch einmal zulegen und hatte sich am Ende den Sieg verdient.

SV Renquishausen – FSV Schwenningen 2:3 (0:3). - Tore: 0:1 (5.) Dogukan Albayrak, 0:2 (14.) Cuma Püskülli, 0:3 (26.) Marco Christilli, 1:3 (59.), 2:3 (70.) beide Marius Butz. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Reinhold Keckeisen (Uttenweiler). Die Gastgeber verschliefen den ersten Spielabschnitt, so dass die spielstarken Gäste nach 26 Minuten scheinbar beruhigend mit 3:0 in Führung lagen. Doch der SV Renquishausen bewies Moral und legte nach dem Seitenwechsel deutlich zu. Die Folge waren zwei Treffer zum 2:3 durch Marius Butz, womit das Spiel nach 70 Minuten wieder offen war. Obwohl die Gastgeber danach einige Male die Möglichkeit zum Ausgleich hatten, waren auch die Gäste vor allem in der Schlussphase mit Kontern gefährlich und nahmen am Ende die Punkte mit.

SV Bubsheim – FV 08 Rottweil 2:2 (2:2). - Tore: 1:0 (8.) Mark Grimm, 1:1 (14.) Johannes Wenzler, 2:1 (26.) Florian Kuhn, 2:2 (36.) Johannes Wenzler. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Uwe Stark (Munderkingen). Die Gastgeber hatten vor allem im zweiten Durchgang deutliche Vorteile, doch fehlte ihnen ein Vollstrecker, der die teilweise gut heraus gespielten Torchancen hätte verwerten können. In der Schlussminute hätten die Gäste fast noch den Siegtreffer erzielt, als sie ihre einzige Torchance im zweiten Durchgang vergaben. Schon vor der Pause hatte der SVB leichte Vorteile, musste aber nach einer zweimaligen Führung durch Gäste-Torjäger Johannes Wenzler jeweils den Ausgleich hinnehmen.

SV Zimmern II – SV Villingendorf 1:7 (1:4). - Tore: 0:1 (7.) Sebastian Mauch, 0:2 (30.) Vincent Krüger, 1:2 (32.) Nino Schrankenmüller, 1:3 (35.), 1:4 (40.) beide Vincent Krüger, 1:5 (49.), 1:6 (72.) beide Marc Müller, 1:7 (83.) Tobias Hezel. - Zuschauer: 70. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Balingen). Die Gäste bewiesen auch in Zimmern ihre derzeit gute Form und landeten einen deutlichen Sieg. Bei Zimmern dagegen lief kaum etwas zusammen. Dazu kam auch noch Pech, weil John Hankins mit einer schweren Knöchelverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Gäste hatten das Geschehen von Beginn an im Griff und führten schon zur Pause mit 4:1. Mit drei Treffern war Vincent Krüger der überragende Torschütze der Elf von SVV-Trainer Thiemo Martin.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC Wellendingen 0:0. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Rainer Friedrich (Belsen). Die Gastgeber lieferten gegen stark ersatzgeschwächte Gäste eine enttäuschende Vorstellung ab. Die Gäste, die über die gesamte Spielzeit nur auf eigene Torsicherung bedacht waren, feierten den Punktgewinn am Ende wie einen Sieg. Die Spitze der lethargischen Vorstellung der SG war, dass Simon Jauch nach einer Stunde einen Elfmeter SC-Torhüter Heiko Angst in die Arme schoss.

SG Deißlingen/Lauffen – SpVgg Bochingen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 (40.) Marius Pfänder, 1:1 (48.) Marius Hahn, 1:2 (83.) Stefan Egeler. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Michael Steimle (Altheim-Grünmettstetten). In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie kam Bochingen zu einem nicht unverdienten Sieg. Marius Pfänder nutzte eine der wenigen Torchancen kurz vor der Pause zur Gästeführung aus. Gleich nach der Halbzeit traf Marius Hahn aus 17 Metern zum 1:1. Als es nach einem Remis aussah, unterlief den Gastgebern ein folgenschwerer Fehler, den Stefan Egeler für die Gäste zum Siegtreffer nutzte.