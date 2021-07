SpVgg Trossingen gastiert am Freitag beim SC Pfullendorf

Mit dem Spiel um Platz drei zwischen dem SC Pfullendorf und der SpVgg Trossingen geht die erste Auflage des Fußball-Regio-Cups zu Ende. Die Begegnung wurde auf Freitag, 19 Uhr, in die Geberit-Arena nach Pfullendorf verlegt, da in Trossingen am Sonntag nicht gespielt werden kann.

Beide Mannschaften unterlagen am dritten Spieltag der Einfachrunde. Die Trossinger belegten durch das 1:2 gegen den SC 04 Tuttlingen Rang drei (4 Punkte, 6:6 Tore), der SCP rutschte durch das 0:4 gegen die DJK Donaueschingen auf Platz vier ab (3 Punkte, 5:6 Tore).

„Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Trossingens Trainer Andreas Probst, der mit seiner Elf zum zweiten Mal binnen knapp drei Wochen auf das südbadische Verbandsliga-Team trifft. Der 4:0-Erfolg der DJK in Pfullendorf kam auch für ihn eher unerwartet.

Der SCP, trainiert von Adnan Sijaric, unterlag der Spielvereinigung am ersten Spieltag daheim mit 1:2. Man darf gespannt sein, auf welchem Stand sich die Teams nach weiteren Trainingswochen sowie Testspielen befinden – und ob der Landesligist aus dem Kreis Tuttlingen erneut in der Geberit-Arena siegreich ist. Wenn nicht, sei das „auch nicht dramatisch“, ordnet Probst das Vorbereitungsspiel ein.

Es wird mehr Präzision und Zielstrebigkeit im Torabschluss nötig sein als gegen den SC 04, will man Platz drei erreichen und das Preisgeld mitnehmen. Bei der 1:2-Niederlage hatte Trossingen nach der Pause über die schnellen Außenspieler einige Chancen auf den Ausgleich.