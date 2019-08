SpVgg Trossingen erwartet Härtetest gegen FV 08 Rottweil

Erster Härtetest für die SpVgg Trossingen: Am heutigen Samstag treffen die Musikstädter in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald auf Landesliga-Absteiger FV 08 Rottweil. In den weiteren fünf Begegnungen trifft unter anderem der SV Gosheim daheim auf den SV Villingendorf, und der SV Renquishausen trägt gegen den SC Wellendingen sein zweiten Heimspiel aus. In Deißlingen trifft ein Torjäger auf seinen Ex-Verein. Fünf Mannschaften können nach dem dritten Spieltag noch ohne Punktverlust bleiben. Die FSV aus Schwenningen ist spielfrei.

SpVgg Trossingen – FV 08 Rottweil (Samstag, 15.30 Uhr). Die beiden Torjäger Dimitri Stroh (Trossingen) und Johannes Wenzler (Rottweil) haben jeweils schon drei Treffer verbucht. Auch auf sie wird es im Topspiel sicher ankommen. Einige Duelle dieser Teams waren in der Vergangenheit ausgeglichen. Die Musikstädter sind in einer guten Frühform und haben zudem den Heimvorteil. Drei FV 08-Akteure wechselten vor der Saison nach Trossingen.

SGM Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln (Sonntag, 13 Uhr). Bisher macht der SV Winzeln genau dort weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat und steht mit sechs Punkten und 7:1 Toren auf Platz zwei. Die Gastgeber haben einen Punkt aus dem Spiel gegen Rottweil (1:1) und wollen daheim sicherlich nachlegen. Gegen den SVW ist das keine leichte Aufgabe.

SV Gosheim – SV Villingendorf (15 Uhr). Der SV Gosheim empfängt mit Villingendorf ein ambitioniertes Team. Die Bilanz in den Spielen gegeneinander spricht leicht für das Gästeteam. Beim 4:5 in Rottweil zeigte Gosheim zwar Offensivqualitäten, offenbarte in der Verteidigung aber auch Schwächen, die auch die Villingendorfer bestrafen werden. Es kann ein gutes Spiel erwartet werden.

SGM Deißlingen/Lauffen – SGM 08 Schramberg/SV Sulgen. Gästestürmer Arber Krasniqi ging bis vergangene Saison noch für die SGM Deißlingen/Lauffen auf Torejagd und trug maßgeblich zum guten Abschneiden in der Liga bei. Morgen wird er auf seinen Ex-Verein treffen, der unbedingt die dritte Pleite abwenden möchte. Dazu benötigt es in der Offensive mehr Durchschlagskraft als zuletzt.

SV Renquishausen – SC Wellendingen. Ähnlich wie die SGM verlief der Saisonstart auch für die Teams aus Renquishausen und Wellendingen. Am zweiten Spieltag kratzten beide am ersten Punktgewinn. Der SVR wird vor allem daheim zu Punkten kommen müssen. In der offenen Begegnung ist ein Unentschieden nicht ausgeschlossen. Ob den Wellendingern die Bezirksliga-Erfahrung in diesem Spiel hilft, ist aber fraglich.

FV Kickers Lauterbach – SpVgg Bochingen. Die Kickers zeigen früh in der Saison, welche Qualität sie als Aufsteiger in die Liga mitbringen. Der Gegner aus Bochingen hat mit Holger Banholzer einen neuen Trainer und will im oberen Mittelfeld landen. Man darf gespannt sein, wer ungeschlagen bleibt. Die Bilanz im direkten Duell spricht für die Spielvereinigung.