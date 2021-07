SpVgg-Trainer Andreas Probst ist trotz Niederlage zufrieden

Der südbadische Fußball-Verbandsligist SC Pfullendorf hat die SpVgg Trossingen im Spiel um Platz drei des Regio-Cups im Elfmeterschießen 3:2 besiegt. Wie im Finale am Donnerstag stand es auch in diesem Duell nach 90 Minuten 3:3 (1:1).

Nach einem Ballverlust hatte Pfullendorf nach wenigen Sekunden die Chance auf die Führung. Die Trossinger Defensive, grundverändert zum vorherigen Spiel, wurde nicht bestraft und es entwickelte sich ein offenes Spiel.

Nach einem Foul an Emanuel Alexi sorgte Dimitri Stroh per Strafstoß für die Gästeführung. Trotz einer mäßigen ersten Hälfte kam Pfullendorf zum Ausgleich. Torjäger Silvio Battaglia stellte seine Klasse unter Beweis, als er den Ball mit der Brust annahm, mit dem Oberschenkel mitnahm und noch in der Luft abschloss (30.). Einen aus SpVgg-Sicht unnötigen Foulelfmeter, verursacht an Battaglia, verwandelte dieser in Minute 61 zur 2:1-Führung. Trossingen gab nicht auf und kam durch Denis Ruks, in Szene gesetzt von Mark Stegmann, zum Ausgleich (70.).

Nach einem Pfullendorfer Eckball konterte Trossingen zehn Minuten später mit dem wohl besten Spielzug der Partie. Ruks leitete weiter auf den spielstarken Valerij Bogdanov. Dieser schickte Vladimir Biller auf die Reise, der den Torwart umkurvte und sein Team erstmals nach der Pause in Führung brachte. Die Begegnung hatte noch einen Höhepunkt parat. Weil die Gäste sich nicht entscheidend befreien konnten, nutzte Joshua Menger die Chance im Strafraum zum späten Ausgleich (90.+1).

Im direkten Elfmeterschießen verwandelten fünf der zehn Schützen – mit dem besseren Ende für den Verbandsligisten.

Für SCP-Coach Adnan Sijaric war von den vier Partien im Regio-Cup dennoch nur die in Tuttlingen (4:0) zufriedenstellend. „Wir müssen noch lernen, dass es nicht nur spielerisch geht, sondern dass man auch die Basics einfach immer bringen muss. Vor allem in der ersten Halbzeit, da waren wir extrem passiv“, so Sijaric, der den SpVgg-Auftritt lobte und die zweite Hälfte seines Teams etwas besser fand. Die große Bedeutung von Battaglia für das Offensivspiel sieht er nicht nur im Abschluss, sondern auch im Kombinationsspiel. Der 32-Jährige traf in drei Regio-Cup-Partien fünf Mal.

„Ich bin mehr als zufrieden mit dem Spiel“, sagte Trossingens Trainer Andreas Probst, für den am Freitag die Leistung und nicht die Platzierung vordergründig war. In Pfullendorf fehlten mehrere Stammkräfte des Landesligisten, wodurch vor allem die Defensivreihe umgebaut werden musste.

Trossingen: Mustafa Avci, David Schock (56. Artur Anselm), Alexander Hermann, Kevin Frick, Vladimir Biller, Mohammed Eid (67. Mark Stegmann), Stanislav Yefrem (67. Christian Balde), Valerij Bogdanov, Emanuel Alexi (76. Nikola Tomovic), Denis Ruks, Dimitri Stroh.

Tore: 0:1 (22./Foulelfmeter) Dimitri Stroh, 1:1 (30.) und 2:1 (61./Foulelfmeter) beide Silvio Battaglia, 2:2 (70.) Denis Ruks, 2:3 (80.) Vladimir Biller, 3:3 (90.+1) Joshua Menger. - Gelbe Karten: 1/2. - Schiedsrichter: Johannes Hecker (Owingen-Billafingen). - Zuschauer: 90.