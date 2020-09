SpVgg Bochingen will den Lauf des SV Bubsheim beenden

Der sechste Spieltag in der Fußball-Bezirksliga beginnt bereits am heutigen Samstag mit der Partie des Ex-Landesligisten FV 08 Rottweil gegen den FSV Denkingen. Am Sonntag stehen für das Führungsduo SG Deißlingen/Lauffen (beim SV Renquishasen) und der SV Villingendorf (bei der SG Böhringen/Dietingen) schwierige, aber nicht unlösbare Aufgaben an. Die spannende Frage an diesem Spieltag ist, wie wird sich der SV Zimmern II nach dem Debakel auf eigenem Platz gegen den SV Winzeln präsentieren.

SV Bubsheim – SpVgg Bochingen. Etwas unglücklich unterlag der SV Bubsheim in Winzeln mit 2:3. Daher soll nun alles darangesetzt werden, um vor heimischer Kulisse wieder zu punkten. Damit dies gelingt, müssen die Gastgeber vermeiden, erst gar nicht in einen uneinholbaren Rückstand zu geraten, auch wenn der SVB dabei eine tolle Moral demonstrierte. „Gegen den Tabellenvierten müssen wir ein paar Dinge besser machen“, fordert SVB-Spielertrainer Paul Ratke, der zudem eine kampfbetonte Partie mit vielen Zweikämpfen erwartet. „Wenn wir zudem in der Offensive einen Zahn zulegen, sehe ich gute Chancen für meine Mannschaft, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden.“ Im personellen Bereich steht verletzungsbedingt hinter Ertan Tasdemirci ein dickes Fragezeichen. Auch die SpVgg Bochingen ist auf einem guten Weg, will unbedingt die Position im vorderen Drittel untermauern. Florian Schlotter, Kapitän der SpVgg, weiß, dass sein Team von der ersten Minute an defensiv konzentriert agieren muss, weil er die Offensive des SVB für stark hält. „Dennoch rechnen wir uns in Bubsheim etwas aus, aber sie sind aktuell gut drauf“, so Schlotter.

FV 08 Rottweil – FSV Denkingen (Sa., 15 Uhr). Passend zum Beginn des Herbstes muss sich der FV 08 Rottweil warm anziehen, wenn der starke Aufsteiger aus Denkingen erwartet wird. Zu was der FSV im Stande ist, verdeutlicht die Dutzender-Packung, die der FSV dem SV Zimmern II einschenkte. Bei aller Euphorie, die bei den Gästen nach dem Paukenschlag vorherrschen dürfte, wird deren Trainer Marc Marquart bemüht sein, dass seine Jungs nicht die Bodenhaftung verlieren.

SV Gosheim – SC Wellendingen. Trotz zuletzt ordentlicher Leistungen steht der SV Gosheim immer noch ohne einen Punkt da, was für Verwunderung bei der Konkurrenz sorgt. Um den Knoten zu lösen, käme ein Sieg im Derby gerade recht. Beim SC Wellendingen weiß man nur zu genau: Wenn man in Gosheim punkten will, muss man am Limit spielen. Auftrieb dazu soll der nicht unbedingt erwartete Heimerfolg gegen die SG Bösingen/Beffendorf geben.

SV Renquishausen – SG Deißlingen/Lauffen. Legt man die Tabellensituation zugrunde, ist die Rollenverteilung in diesem Aufeinandertreffen klar. Die Gäste, die in der vergangenen Saison in der hinteren Tabellenregion zu finden waren, haben einen Traumstart hingelegt und stehen aufgrund ihrer bisher gezeigten Leistungen zurecht ganz oben in der Tabelle. Die Gastgeber dagegen kassierten zuletzt ein 0:5 im Schwenninger Moos, müssen nun wieder punkten, um sich nicht schon früh in der Gefahrenzone fest zu setzen. Viel wird davon abhängen, ob der SVR eine Idee hat, wie man Robin Schumpp (bisher zehn Treffer) an die Kette legen kann.