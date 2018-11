SpVgg Aldingen und SC 04 marschieren vorne weg

Die Fußballfrauen des SV Bärenthal bleiben Schlusslicht in der Regionenliga. Gegen den SV Oberreichenbach gab es eine 0:5-Heimniederlage. In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern fuhren die führenden Mannschaften SpVgg Aldingen und SC 04 Tuttlingen Siege ein.

Landesliga Württemberg Frauen

SC Unterzeil-Reichenhofen – FV 08 Rottweil 3:2 (1:1). Gut verkauft, lange mitgehalten und doch verloren: Der Aufsteiger aus der Neckarstadt kassierte jedoch die vierte Niederlage hintereinander und wartet seit fünf Begegnungen auf einen Sieg. Die Folge ist der Absturz auf den drittletzten Rang (Relegationsplatz), weil der SV Granheim die Rottweilerinnen mit einem 1:0-Derbysieg gegen Schlusslicht VfL Munderkingen überflügelte. - Tore: 0:1 Alisa Leopold (6.), 1:1 Theresa Butscher (29.), 2:1 Anja Stiefenhofer (63.), 3:1 Juliane Ilg (88.), 3:2 Fabienne Tontarra (90.).

Regionenliga, Staffel 4

Der Zweikampf an der Tabellenspitze um die Meisterschaft und den Relegationsplatz geht weiter. Die SG Herrenzimmern/Villingendorf (28 Punkte) und der SV Unterdigisheim (27) setzten sich weiter von den Verfolgern ab. Die spielfreie SG Aichhalden/Rötenberg (23) konnte nicht eingreifen. Und die anderen beiden Teams des SV Sulgen und der SG Grafenau/Weil der Stadt kassierten Heimniederlagen gegen zwei direkte Verfolger, mit denen sie in der Tabelle abrutschten. Am Tabellenende verliert der Letzte SV Bärenthal den Anschluss. Dem einstigen Vizemeister der Landesliga (2011) droht nun sogar erstmals seit Jahrzehnten der Sturz in die Bezirksliga. Das rettende Ufer vor die direkten Abstiegsränge und den Relegationsplatz ist bereits neun Zähler entfernt und das schlechte Torverhältnis (-38) mit 61 Gegentoren in zwölf Begegnungen tut ein übriges.

SV Bärenthal – SV Oberreichenbach 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Jana Albrecht (13.), 0:2 Elina Akst (24.), 0:3 Elina Akst (62.), 0:4 Elina Akst (64.), 0:5 Sonja Bott (77.).

SV Glatten – FV Rot-Weiß Ebingen 3:3 (1:2). - Tore: 1:0 Saskia Geiger (10.), 1:1 Selina Conzelmann (20.), 1:2 Arianna Leoni (35.), 2:2 Ann-Katrin Glunk (49.), 2:3 Selina Conzelmann (54.), 3:3 Anja Lewandowski (64.).

SG Grafenau/Weil der Stadt – SG Beffendorf/Hochmössingen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Carina Aiple (31.), 0:2 Shirin Merz (74.), 1:2 Christina Reicherter (79.).

SV Nufringen – SV Unterdigisheim 2:5 (1:5). - Tore: 0:1 Franca Fuhrmann (13.), 0:2 Nadja Teufel (16.), 1:2 Vanessa Pfeil (22.), 1:3 Franca Fuhrmann (35.), 1:4 Corinna Linder (40.), 1:5 Franca Fuhrmann (42.), 2:5 Julia Marquardt (86.).

SG Herrenzimmern/Villingendorf – SV Hopfau 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Johanna Bantle (37.), 2:0 Hinia Löhle (90. +2/Elfmeter).

SV Sulgen – Sportfreunde Gechingen 1:4 (1:3). - Tore: 0:1 Lara Brinkhoff (10.), 0:2 Marissa Dingler (25.), 0:3 Amelie Jost (27.), 1:3 Lea Kopp (38.), 1:4 Amelie Jost (75.).

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Am Tabellenende gab es den ersten Jubel dieser Runde: Die SG Heuberg gewann das Duell der punkt- und sieglosen Kellerkinder gegen den FC Göllsdorf 5:0. Für eine Überraschung sorgte der Drittletzte Hardt gegen den Favoriten Geislingen: Das 5:0 bedeutete für die Gäste fast so viele Gegentore, wie die bisherigen sechs Treffer in den zehn Partien davor.

SC 04 Tuttlingen – SG Frittlingen/Wilflingen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Lara Ruf (1.), 2:0 Lena Riegger (5.), 2:1 Meike Kowalski (61.). Die Tuttlingerinnen erwischten einen tollen Start und hatten das Spiel in den ersten zehn Minuten im Griff. Danach plätscherte die Partie dahin. Nach dem Anschlusstreffer der SG mussten die Gastgeberinnen in der Schlussphase noch um den Sieg zittern.

SG Tuningen/Dauchingen – SV Spaichingen 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Paulina Gwiasda (25.), 1:1 Vanessa Lulic (FE/45.), 1:2 Paulina Gwiasda (70.), 2:2 Vanessa Lulic (FE/75.).

SG Locherhof/Mariazell II – SpVgg Aldingen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Anika Roos (2.), 0:2 Romina Arndt (7.), 0:3 Vanessa Merkt (50.).

FC Hardt – Geislingen 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Michaela Hiemer (12.), 2:0 Analena Wulle (25.), 3:0 Magdalena Wetter (38.), 4:0 Jasmin Bruckhoff (62.), 5:0 Anna-Lena Bohro (88.).

SG Heuberg/Schwenningen/Stetten a.k.M. – FC Göllsdorf 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Stefanie Peter (41.), 2:0 Eigentor (45.), 3:0 Stefanie Peter (47.), 4:0 Stefanie Peter (51.), 5:0 Stefanie Peter (57.).