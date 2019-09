SpVgg Aldingen startet mit zwei 3:1-Siegen in die Saison

Bei den Fußballfrauen blicken der FV 08 Rottweil (Landesliga) und die SpVgg Aldingen (Regionenliga) auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. In der Bezirksliga feierten der SV Bärenthal und der SC 04 Tuttlingen klare Siege.

Landesliga Württemberg

FV 08 Rottweil – TSV Albeck 3:1 (1:0). Zweites Spiel, zweiter Sieg, der Traumstart der Nullachterinnen ist perfekt. - Tore: 1:0 Johanna Bantle (36.), 1:1 Selina Rittlinger (80.), 2:1 Johanna Bantle (83.), 3:1 Deborah Theis (90.).

SV Unterdigisheim – SV Granheim 1:9 (0:4). Eine unerwartet herbe Klatsche kassierte der SVU gegen Granheim. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Am Ende brachen die Gastgeberinnen ein und waren froh, dass der Schlusspfiff sie vor einer zweistelligen Heimpleite bewahrte.

Regionenliga Staffel 4

Aufsteiger SpVgg Aldingen setzte erneut ein Ausrufezeichen und feierte in seiner englischen Woche den zweiten 3:1-Sieg in Folge. Damit hat die Spielvereinigung in zwei Pokalbewerben und der Meisterschaft jetzt bisher alle fünf Pflichtspiele gewonnen und mindestens immer drei Treffer markiert. Für die anderen vier Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald gab es am Wochenende nichts zu holen.

SpVgg Aldingen – SG Grafenau/Weil der Stadt 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 Rebecca Fritz (28.), 1:1 Sara Hartmann (32.), 2:1 Kelly Grünwald (42.), 3:1 Selina Geiger (75.).

SG Sulgen/Hardt – SpVgg Aldingen 1:3 (0:0). - Tore: 0:1 Selina Geiger (36.), 0:2 Annika Zucht (45.), 1:2 Rahel Meusel (48.), 1:3 Romina Arndt (78.).

Sportfreunde Gechingen – TSG Wittershausen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Amelie Jost (77.), 1:1 Sina Maier (84.).

SG Grafenau/Weil der Stadt – SG Herrenzimmern/Villingendorf 4:1 (1:1). - Tore: 1:0 Christina Reicherter (1.), 1:1 Tabea Weisser (2.), 2:1 Yvonne Wurmbrand (69.), 3:1 Reicherter (80.), 4:1 Wurmbrand (86./Elfmeter).

SV Nufringen – SG Beffendorf/Hochmössingen 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Vanessa Pfeil (7.), 1:1 Mareike Lang (24.), 2:1 Mona Schreiber (74.), 3:1 Schreiber (78.).

SG Hopfau/Glatten – SG Aichhalden/Rötenberg 3:2 (2:1). - Tore: 0:1 Sandrina Graf (12.), 1:1 Sandra Springmann (20.), 2:1 Anja Lewandowski (45.), 2:2 Madeline Klaus (72.), 3:2 Bianca Springmann (90.).

SV Böblingen – SV Oberreichenbach 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Eigentor (27.), 1:1 Almina Saric (71.).

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Was für ein Torjägerinnen-Festival an diesem Spieltag: Mirjam Mährle vom TSV Geislingen und Anna Trick vom TSV Stetten Hechingen erzielten jeweils fünf Treffer für ihre Mannschaft. Insgesamt fielen in sechs Begegnungen 33 Tore.

SG Locherhof/Mariazell II – SV Bärenthal 1:5 (1:2). - Tore: 1:0 Jasmin Hug (20.), 1:1 Cora Simon (23.), 1:2 Melissa Rink (42.), 1:3 Leonie Mattes (71.), 1:4 Elina Stehle (75.), 1:5 Sarina Zillikens (78.).

SG Locherhof/Mariazell – FV Rot-Weiß Ebingen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Samira Stotz (45.), 2:0 Selina Broghammer (50.), 3:0 Lara Ernst (71.), 3:1 Arianna Leoni (72.), 3:2 Arianna Leoni (78.).

TSV Stetten/Hechingen – SG Göllsdorf/Zepfenhan/Rottweil II 6:1 (2:1). - Tore: 0:1 Michelle Wöhrle (7.), 1:1 Anna Trick (26.), 2:1 Trick (44.), 3:1 Trick (55.), 4:1 Celine Beck (70.), 5:1 Trick (73.), 6:1 Trick (81.).

SG Frittlingen/Wilflingen – TSV Geislingen 1:5 (0:2). - Tore: 0:1 Mirjam Mährle (3.), 0:2 Mährle (7.), 0:3 Mährle (53.), 1:3 Meike Kowalski (73.), 1:4 Mährle (76.), 1:5 Mährle (86.).

SC 04 Tuttlingen – SpVgg Aldingen II 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Stefanie Pauli (12.), 2:0 Lara Ruf (59.), 3:0 Kristin Ronacker (66.). - Besonderes Vorkommnis: rote Karte Tuttlingen (75.).

SG Tuningen/Dauchingen – SV Spaichingen 3:3 (3:1). - Tore: 1:0 Celine Mattes (12.), 2:0 Mattes (18.), 2:1 Nicole Felde (32.), 3:1 Mattes (39.), 3:2 Valentina Katz (62.), 3:3 Annika Busalt (86.).