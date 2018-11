SpVgg Aldingen holt sich Tabellenführung zurück

Im Frauenfußball hat der Landesliga-Aufsteiger FV 08 Rottweil mit 1:4 gegen die SG Altheim die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. In der Regionenliga bleibt der SV Bärenthal nach der 2:4-Schlappe in Hopfau weiter Tabellenletzter. Die SpVgg Aldingen siegte 5:0 und setzte sich damit wieder an die Spitze der Bezirksliga.

Landesliga Württemberg Frauen

FV 08 Rottweil – SG Altheim 1:4 (0:4). Rottweil wurde kalt erwischt: In der zweiten Minute erzielte Tülay Tarakcilar das schnelle 0:1. Diesem Blitztor folgte wenig später der nächste Paukenschlag zum 0:2 – wieder durch Tarakcilar (6.). Diese sorgte mit dem 0:3 in der 21. Minute für ihren persönlichen Hattrick. Und es kam noch schlimmer für die Gastgeberinnen kurz vor der Halbzeit: Jana Niemietz erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 0:4 (31.). Im zweiten Abschnitt konnten sich die Rottweilerinnen in der Defensive stabilisieren und weitere Gegentreffer verhindern. 08-Torjägerin Deborah Theis verkürzte direkt nach der Halbzeit mit ihrem siebten Saisontreffer auf 1:4 (46.).

Regionenliga, Staffel 4

SV Hopfau – SV Bärenthal 4:2 (3:0). Der SVB zog im Kellerduell klar den Kürzeren. Sandra Springmann (13.), Doreen Dienel (25.) sowie Bianca Springmann (37.) sorgten vor der Halbzeit für das 1:0, 2:0 und 3:0. Ein Eigentor des HSV (62.) sowie Leonie Mattes mit dem 3:2 (69.) innerhalb von sieben Minuten sorgten noch einmal für Hoffnung bei den Gästen. Sandra Springmann besorgte in der 81. Minute den 4:2-Endstand.

FV RW Ebingen – SG Herrenzimmern/Villingendorf 3:2 (0:1). Auswärts läuft es beim Tabellenführer zuletzt nicht mehr so rund – nur ein Sieg aus den letzten vier Gastspielen. Beim Aufsteiger verspielte die SG zweimal eine Führung. Tore: 0:1 Johanna Bantle (36.), 1:1 Arianna Leoni (67.), 1:2 Tabea Weisser (67.), 2:2 Eigentor (77.), 3:2 Selina Conzelmann (86.).

SV Oberreichenbach – SG Aichhalden/Rötenberg 2:4 (1:3). Durch die Patzer der beiden Führenden in den vergangenen Spielen rückte die SG A/R mit dem Auswärtssieg wieder näher an den zweiten Platz heran. - Tore: 1:0 Tabea Bott (5.), 1:1 Laura Schmid (6.), 1:2 Madeline Klaus (34.), 1:3 Madeline Klaus (43.), 1:4 Theresa Hauser (54.), 2:4 Jana Albrecht (66.).

Sportfreunde Gechingen – SV Nufringen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Marisa Dingler (7.), 2:0 Amelie Jost (27.), 2:1 Jana Riethmüller (54.), 3:1 Amelie Jost (68.), 4:1 Lara Brinkhoff (80.).

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Die SpVgg Aldingen (31 Punkte/70:2-Tore) holte sich im Zweikampf mit dem am Wochenende spielfreien SC 04 Tuttlingen (30/51:7) die Tabellenführung zurück und distanzierte zugleich den Dritten TSV Stetten/Hechingen (24/ein Spiel mehr). Wenn überhaupt kann der TSV Geislingen (23/ein Spiel weniger) noch etwas näher an die ersten beiden Ränge heranrücken und das Aufstiegsrennen spannender gestalten.

SpVgg Aldingen – TSV Stetten/Hechingen 5:0 (5:0). - Tore: 1:0 Romina Arndt (3.), 2:0 Anika Roos (16.), 3:0 Rebecca Fritz (21.), 4:0 Jennifer Strohm (35.), 5:0 Vanessa Merkt (39.).

SV Bärenthal II – SG Locherhof/Mariazell II 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Julia Hauser (12.), 0:2 Leonie Heilamnn (51.), 0:3 Anna Schneider (86.).

SG Frittlingen/Wilflingen – FC Hardt 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 Marie Geiger (29.), 1:1 Jasmin Bruckhoff (54.), 2:1 Veronica Knödler (63.), 3:1 Marie Geiger (68.), 4:1 Nicole Geiger (83.).

SV Spaichingen – SG Heuberg/Schwenningen/Stetten a.k.M. 9:0 (5:0). - Tore: 1:0 Annika Busalt (15.), 2:0 Valentina Katz (29.), 3:0 Pauline Gwiasda (35.), 4:0 Pauline Gwiasda (38.), 5:0 Lisa Drews (40.), 6:0 Valentina Katz (50.), 7:0 Valentina Katz (81.), 8:0 Pauline Gwiasda (85.), 9:0 Pauline Gwiasda (87.).

TSV Geislingen – SG Tuningen/Dauchingen 2:1 (2:1). - Tore: 1:0 Mirjam Mährle (19.), 2:0 Ann-Kristin Leube (24.), 2:1 Tanja Schobries (44.).

FC Göllsdorf – SG Locherhof/Mariazell 0:7 (0:4). Keine Infos zu den Toren.