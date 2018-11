SpVgg Aldingen erkämpft 0:0 beim FC Reichenbach

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, hat dem FC RW Reichenbach ein 0:0 gegen die SpVgg Aldingen gereicht, um als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen. Der Zweite SG Dürbheim/Mahlstetten unterlag zu Hause dem SV Böttingen 2:3. Aufsteiger SV Spaichingen rückte durch einen knappen 1:0-Sieg gegen den VfR Wilflingen auf Platz drei vor. Durch einen 3:2-Sieg beim SV Deilingen bleibt die SG Durchhausen/Gunningen in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal überwintert nach der 1:4-Heimniederlage im Kellerduell gegen den SV Wurmlingen II ohne einen Punkt.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Böttingen 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Peter Wenzler (32.), 1:1 und 1:2 beide Michael Auer (49. und 60.), 1:3 Christian Hafner (86.), 2:3 Marius Zepf (87.). In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber Vorteile und lagen verdient in Führung. Mit einem Doppelschlag drehte SVB-Torjäger Michael Auer die Partie und Christian Hafner baute die Führung auf 3:1 für die Gäste aus. Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam dann zu spät und somit nahm Böttingen die drei Punkte mit.

FSV Schwenningen II – SG Gosheim/Wehingen II 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 und 2:0 beide Femi Ujupaj (25. und 33.), 2:1 Samet Tirit (45.), 3:1 Femi Ujupaj (80.). Sieggarant für die FSV-Zweite war Spielertrainer Femi Ujupaj mit einem Dreierpack.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Wurmlingen II 1:4 (1:3). - Tore: 0:1 Sid Braun (6.), 1:1 Holger Haselmeier (24.), 1:2 Jens Kübler (28.), 1:3 Junior-Stephan Tizi (36.), 1:4 Marco Rutz (59.). Die Wurmlinger Zweite hatte die Partie über 90 Minuten im Griff und gewann gegen das stark ersatzgeschwächte Schlusslicht verdient. Obwohl die Donautäler ohne Punkte in die Winterpause gehen ist die Hoffnung groß, dass im Frühjahr, wenn die Langzeitverletzten zurückkehren, noch eine Chance auf den Klassenerhalt besteht.

SV Spaichingen – VfR Wilflingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Maurice Gutmann (62.). - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karten gegen Adrian Stefanovic (Spaichingen, 69.), Markus Narr (VfR Wilflingen, 69.) und Christian Widmann (VfR Wilflingen, 85.). Die Partie war hart umkämpft und wurde von beiden Seiten verbissen geführt. In der ersten Hälfte hatte auch Wilflingen gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Am Ende war es ein glücklicher Sieg für Spaichingen.

FC RW Reichenbach – SpVgg Aldingen 0:0. In einem ansehnlichen Spiel begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Torchancen waren Mangelware. Aldingen zeigte insgesamt eine ordentliche Leistung und verdiente sich den einen Zähler beim Tabellenführer redlich.

FC Weigheim – SV Schörzingen 2:3 (1:2). - Tore. 0:1 Simon Henle (15.), 1:1 Stefan Nezel (18.), 1:2 Timo Kohler (30.), 2:2 Stefan Nezel (50.), 2:3 Timo Kohler (78.). In einem Spiel auf schwachem Niveau glich Weigheims Spielertrainer Stefan Nezel einen zweimaligen Rückstand jeweils aus. Nachdem Schörzingen beim 3:2 zum dritten Male in Führung ging konnte Weigheim nicht mehr antworten.

SV Deilingen – SG Durchhausen/Gunningen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Benjamin Birk (2.), 0:2 Simon Kirchmaier (36.), 1:2 Thomas Hermle (45.), 1:3 Simon Kirchmaier (65.), 2:3 Michel Ziaja (72.). Die Gäste hatten den deutlich besseren Start und lagen verdient mit 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer witterten die Gastgeber ihre Chance, gerieten dann aber mit 1:3 in Rückstand. In der Schlussphase drängte Deilingen auf den Ausgleich, es blieb aber beim knappen 3:2-Gästeerfolg.