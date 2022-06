Sprösslinge der Tuttlinger Sportfreunde feiern Premiere

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Triathlon-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde hat erneut bewiesen, warum sie weit über die Region hinaus bekannt ist für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Für sechs Kinder stellte sich jüngst der Triathlon in Waiblingen als ein besonders aufregender Tag heraus, denn sie standen zum ersten Mal überhaupt bei einem Triathlon an der Startlinie. Paul Schutzbach (10 Jahre alt) trat in der Schüler-B-Klasse des Racepedia-Cups an, wo er 100 Meter schwimmen, 2,5 Kilometer Rad fahren und 500 Meter laufen musste und sich einen Platz im Mittelfeld sicherte. Lara Straub (8) startete bei den TriKids C, Luka Straub (9), Moritz Eberle (9) und Viktoria Eberle (9) bei den TriKids B sowie Luisa Amann (12) bei den TriKids A. Letztere sicherte sich genauso wie Luka Straub mit Platz drei auf Anhieb einen Podestplatz. Die TriKids-Klassen stellen Schnupperwettbewerbe dar, bei denen der Nachwuchs noch nicht mit Rennrädern, sondern mit Mountainbikes unterwegs ist.

Eine Woche später feierte auch die zehnjährige Marie Dupraz ihr Triathlon-Debüt. Sie erreichte als eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Racepedia-Cup in Neckarsulm den siebten Platz in der Schülerklasse B, während im Schnupperwettbewerb Luka Straub erneut Dritter in seiner Klasse wurde und Lara Straub Zweite.

Und damit nicht genug - die Sportfreunde registrierten auch in Mengen bei den Landesmeisterschaften im „Swim & Run“ weitere Premieren. Davide Petrella (14) zeigte erstmals für die Sportfreunde in der Jugend B vollen Einsatz und belegte dort den 14. Platz. Paul Schutzbach musste in Mengen in der jüngsten Altersklasse der Landesmeisterschaften antreten und überzeugte mit starker Laufleistung und dem neunten Rang. Gabriel Petrella (10) krönte sich mit der schnellsten Schwimm- und Laufzeit bei seiner Premiere direkt zum Sieger im Schnupperwettbewerb der Kinder B, der außerhalb der Meisterschaftswertung ausgetragen wurde.

„Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs und freuen uns, dass gleich neun Kinder aus unseren Reihen in dieser Saison ihre Triathlon-Premiere bei Wettkämpfen gefeiert haben. Auch unsere Trainingseinheiten werden wöchentlich von vielen Kindern besucht. Sie sind immer eifrig, motiviert und mit viel Spaß dabei“, schildert ein rundum zufriedener Abteilungsleiter Patrick Hoffmann seine Beobachtungen.