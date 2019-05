Sportmuffel lernen, dass Bewegung gut tut

Die Kombination aus Ausdauer, Kräftigung und Dehnung – und das dazu noch mitten in der Natur – nutzen derzeit zwölf Teilnehmer beim Kurs „Outdoor Fitness“ der AOK in Tuttlingen. An mehreren Stationen im Donaupark steigern sie gemeinsam mit Kursleiterin Sandra Kälbli ihr persönliches Fitnesslevel.

Zum Aufwärmprogramm stehen bei den wöchentlichen Trainingseinheiten verschiedene spielerische Elemente auf dem Programm, um die Teilnehmer auf Betriebstemperatur zu bringen. „Wir laufen oder walken auch zwischendurch bis zu 500 Metern“, sagte Sandra Kälbli unserer Zeitung und ergänzte: „Der Kurs ist für alle gedacht, egal ob für Anfänger oder Fortgeschrittene. Jeder kann die Übungen individuell und in unterschiedlicher Intensität durchführen.“ Alles, was zum „Outdoor Fitness“ benötigt wird, sind idealerweise Sportschuhe, eine bequeme Sporthose und bei Regen eine wetterfeste Kleidung.

An mehreren Orten im Tuttlinger Donaupark hat Sandra Kälbli unterschiedliche Übungen für die Teilnehmer parat: „Den Hauptfokus legen wir auf die Rumpfmuskulatur. Aber auch für die Arme und Beine sind passende Übungen dabei“, betonte sie. Damit ist von Liegestützen und Gleichgewichtsübungen über Kniebeugen und Sprünge bis hin zum Wandsitzen an Bäumen alles für eine Kräftigung des ganzen Körpers dabei. „Der Vorteil ist, dass alle Übungen ohne Geräte und nur mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden können“, weiß die AOK-Kursleiterin.

Ziel des Gesundheitsangebots sei unter anderem, Untrainierte und Sportmuffel an die Bewegung heranzuführen. „Die Teilnehmer merken durch den Kurs, dass Bewegung ihrem Körper guttut und dazu noch Spaß macht. Wir zeigen ihnen Möglichkeiten und Übungen, die sie kostenlos in freier Natur selbst ausführen können“, berichtete Sandra Kälbli abschließend, die hofft, dass die Teilnehmer auch nachhaltig dranbleiben und sich weiter sportlich betätigen.

Nach rund einer Stunde, verschiedenen Dehnübungen sowie einem Applaus für die Kursleiterin und dem Abwischen der ein oder anderen Schweißperle von der Stirn endete am vergangenen Freitagnachmittag im Donaupark die dritte von insgesamt vier Trainingseinheiten des „Outdoor Fitness“.

Wöchentlich am Start ist auch Teilnehmerin Renate Wehden. „Ich mache seit längerem viel Sport in der Natur. Der Kurs ist für mich eine Erweiterung meiner bisherigen Aktivitäten und ich steigere dadurch meine Fitness. Die Natur bietet viel Möglichkeiten dazu – und das ganz ohne teure Geräte“, berichtete Wehden: „Der Kurs macht mir sehr viel Spaß – was auch an der Trainerin Sandra Kälbli liegt, die uns super unterstützt und motiviert“, lobte Wehden.

Dem schließt sich auch Teilnehmer Bernd Schauer an, der ebenso regelmäßig dabei ist. „Ich bin gerne in der Natur, und mir macht die Bewegung viel Spaß. Durch den Kurs habe ich viele neue Übungen dazugelernt – und dank der fachlichen Anleitungen auch die richtige Ausführung“, findet Schauer. Die beiden können sich sehr gut vorstellen, auch bei einem weiteren Kursangebot der AOK wieder mitzumachen.

Jeder AOK-Versicherte kann pro Jahr an insgesamt zwei AOK-Gesundheitsangeboten kostenlos teilnehmen. Das Kursangebot für die Region Tuttlingen und alle weiteren Infos dazu gibt es im Internet unter www.aok-bw.de/gesundheitsangebote oder per Telefon unter 07721 / 9447804.