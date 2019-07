Sportler bekommen Street-Workout-Anlage

Mit Eröffnung der Street-Workout-Anlage im Umläufle ist der Wunsch einer Gruppe junger Sportler erfolgreich umgesetzt worden – und Tuttlingen ist um eine sportliche Attraktion reicher.

Bis dato war deren mehr oder weniger provisorische Trainingsstätte der Wilhelmschul-Pausenhof. Die Idee hinter Street-Workout ist kreatives Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. An einfachen Geräten, wie beispielsweise an horizontalen Stangen, werden Klimmzüge, Liegestütze oder verschiedene Figuren trainiert. Entwickelt und umgesetzt haben die jungen Männer die Anlage zusammen mit der Stadt Tuttlingen, finanzielle Unterstützung kam von den Stadtwerken und von „Schneider Performance“.

Oberbürgermeister Michael Beck sieht die neue Anlage als ideale Ergänzung zur Senioren-Bewegungsanlage, die vor einigen Jahren auf Betreiben des ehemaligen Stadtrats Herbert Tiny installiert wurde. „Fast schon als Sportstadt“ möchte Oberbürgermeister Beck Tuttlingen bezeichnen, was er auch an den Investitionen der vergangenen Jahre festmacht. So wurden allein im Umläufle bisher rund eine Million Euro investiert. Fast alle Sporthallen und Anlagen sind zwischenzeitlich erneuert. Jährlich rund 3,3 Millionen Euro ist Tuttlingen der Sport wert.

Umgesetzt wurde in dem Zug auch die dringend notwendige Erneuerung des 20 Jahre alten Basketballfeldes. Auf dem am stärksten frequentierten Platz im Umläufle liegt jetzt ein neuer, professioneller Belag aus Gummigranulat. Die Beläge der Sportanlagen sind es, die für Kontroversen sorgen. Es gibt nur wenige Alternativen, um das umweltschädliche Mikroplastik zu ersetzen. Kork verklebt bei Regen und ist unverhältnismäßig teuer, Naturrasen ist sehr pflegeaufwändig und vor 10 Uhr aufgrund der Feuchtigkeit gar nicht zu nutzen – ein Problem für die Schulen.

Im Anschluss an die beiden Eröffnungen nutzten die rund 20 Gäste, darunter einige Gemeinderäte, die Gelegenheit zum „Sport-Talk“ in der „Kischte“ mit Michael Beck. Unter anderem wurde der Wunsch nach frei zugänglichen Anlagen, wie Beach-Volleyballfeldern, oder einer Boulderwand geäußert. Beides sieht Beck im Umläufle als nicht umsetzbar. Derartige Anlagen bedürften der aktiven Betreuung, auch sei die Gefahr von Vandalismus an einem zentralen Standort wie dem Umläufle zu groß, erklärte der Oberbürgermeister. Beck verwies auf die bestehenden Beach-Volleyball-Anlagen bei den Sportfreunden am Egelsee, sowie im Freibad. Für Überraschung sorgte Manfred Mußgnug von den Tuttlinger Sportfreunden mit seiner Überlegung, zwei Tennisplätze zu einem weiteren Beachfeld umzugestalten.