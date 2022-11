Sportkreis Tuttlingen beugt vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der GIB 2.0 Veranstaltung „Meerrettich & Co“ gab es Informationen, wie wir in der bevorstehenden Winterzeit Erkältungskrankheiten durch Kräuter und Wurzel vorbeugen können. Die Kräuterpädagogin gab den Teilnehmern wertvolle Tipps bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Alles, was ätherische Öle beinhaltet, wirkt im Körper abwehrend. Zudem wachsen viele Kräuter und Wurzeln im eigenen Garten oder in der Natur. Neben Anti-Grippebrot mit Knoblauch und Thymian wurden Rezepte wie „Rachenputzer“ oder Antiinfektessig nach Anleitung selbst hergestellt.