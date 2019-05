Sportfreunde stimmen für neues Vereinsheim

Die Tuttlinger Sportfreunde haben die Planungen für ihr neues Vereinsheim bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch einen entscheidenden Schritt vorangetrieben und für den vorgestellten Neubau gestimmt. Die Wahlen ergaben, dass Manfred Mussgnug Vorsitzender der Sportfreunde bleibt.

Ein neues Vereinsheim – das ist schon seit Jahren das Ziel der Sportfreunde. Jetzt scheint dieser Wunsch wahr zu werden. Der Vorsitzende Manfred Mussgnug: „Wir haben ein klassisches neues Vereinsheim geplant in einem modernen Design in Holzbauform. Die Angebote und Pläne stehen. Wir sollten den Neubau somit nicht noch weiter verzögern.“

Michael Damaschke, Geschäftsführer vom gleichnamigen Holzbauunternehmen in Mühlheim, präsentierte die Planung: Es ist vorgesehen, dass das neue Vereinsheim eine Holzbaukonstruktion werden wird „mit Hüttencharakter“, wie Mussgnug betonte, und mit mehr als 170 Quadratmetern Grundfläche. Die Hälfte soll zum Gastraum gehören. Die andere Hälfte ist für zwei Küchenzellen, Sanitäranlagen inklusive Duschen und Umkleide, Lager- und Technikraum vorgesehen. Außerdem ist eine Terrasse geplant – ob mit oder ohne Überdachung muss noch entschieden werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro. Der Verein besitze bereits eine Zusage einer Bank für den entsprechenden Kredit. Durch die Vermietung der Beachvolleyballfelder, selbst durchgeführte Veranstaltungen, eine zusätzliche Beteiligung jedes Mitglieds von zwei Euro im Jahr sowie die Vermietung der Räumlichkeiten soll ein jährlicher Tilgungsbetrag generiert werden. „Das Konzept für die Bewirtung muss ebenso professionell geführt werden. Das neue Vereinsheim wird aber nicht an einen Pächter verpachtet“, so Mussgnug.

Nachdem der Ausschuss bereits zustimmte, stellte das Vorstandsteam die Umsetzung der Pläne zur Abstimmung. Bis auf eine Enthaltung bei gut 50 anwesenden Mitgliedern stehen alle geschlossen hinter diesem Bauvorhaben.

„Das ist für den Verein eine historische Entscheidung für die nächsten 40 Jahre. Dass wir das neue Vereinsheim vorantreiben, ist außerdem eine Ehrensache mit Blick auf die Eisenbahner“, sagte der Vorsitzende. Die Sportfreunde fusionierten vor knapp zehn Jahren mit den Eisenbahnfreunden und übernahmen das Grundstück und das bestehende Vereinsheim von ihnen.

Die finale Planung und Kosten werden zeitnah abgestimmt. Laut dem Vorsitzenden soll das bestehende und in die Jahre gekommene Vereinsheim in diesem Herbst abgerissen werden. Wenn es nach der Planung der Sportfreunde geht, soll der Neubau im Mai kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Auf der Sitzung ist zudem das Vorstandsteam einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt worden. Somit bleibt Mussgnug Vorsitzender und Thomas Heizmann Stellvertreter. Die Kasse führt weiter Angelika Straub und wird von Markus Eitel und Dieter Keilbach geprüft. Schriftführer bleibt Thilo Seeburger. Im Ausschuss sind weiterhin Laura Züfle, Albrecht Mattes, Dieter Keilbach, Daniela Fischer, Andrea Hellmann, Jürgen Jetter, Nico Schäfer und Valentin Hermanutz tätig.

Mussgnug fasste das vergangene Jahr als „super erfolgreich“ zusammen, hob vor allem den Silvesterlauf hervor mit über 1500 Teilnehmern und die „sehr gute Arbeit aller Abteilungen“. Laut den Abteilungsleitern seien diese stabil aufgestellt, erfreuen sich an aktiven Mitgliedern, die regelmäßig an Wettbewerben und im Ligabetrieb teilnehmen. Ebenso kündigten die Verantwortlichen an, dass der DiaWalk ab sofort komplett in den Händen der Sportfreunde ist und es bei der Durchführung ab diesem Jahr Änderungen geben werde. Der bisherige Abteilungsleiter im Badminton, Alexander Stengelin, gibt aus „beruflichen Gründen“ sein Amt an Randy Romer weiter. Die Beachvolleyball-Felder seien ausgelastet.

16 Mitglieder wurden für ihre 25-, 40-, 50- und 60-jährige Treue geehrt. Lediglich vier davon waren anwesend und nahmen das Präsent des Vereins persönlich entgegen. Die Tuttlinger Sportfreunde registrieren aktuell 736 Mitglieder, davon 179 Kinder und Jugendliche. Mit 144 Mitgliedern ist die Lauftreffabteilung die stärkste des Vereins.