Sportfreunde legen Fokus auf Vereinsheim-Vermietung

Die Tuttlinger Sportfreunde haben auf ihrer Jahreshauptversammlung ihre Vorstandmitglieder einstimmig wiedergewählt. Claus Wiest bleibt somit Stellvertreter, Sabine Epp kümmert sich auch künftig um das Personal sowie die Aus- und Fortbildung.

Der Vorsitzende Manfred Mussgnug betonte, dass der Verein trotz vieler finanzieller Einbußen aufgrund der Pandemie „sehr gut“ dastehe. Der Mitgliederschwund auf 625 Mitlieder sei dem fehlenden Sportangebot geschuldet gewesen. Mussgnug findet, dass „alle Abteilungen einen guten Zusammenhalt“ während der Pandemie zeigten. Die Sportfreunde wollen verstärkt ihr neues Vereinsheim für private Feiern und vereinsintern vermieten.

Der Vorsitzende hob in seiner Ansprache den frischgebackenen Europameister Valentin Wernz hervor, der den Grundstein seines Erfolgs bei den Tuttlinger Sportfreunden legte. „Wir haben 2008 die Triathlon-Abteilung gegründet und er war einer der ersten, der mitgemacht hat. Wer weiß ob Valentin Wernz ein Profisportler geworden wäre und sich bis zum Nationalkader so super weiterentwickelt hätte, wenn wir diese Abteilung damals nicht gegründet hätten“, gibt Mussgnug zu bedenken. Er zeigte sich auch über den Triathlon-Nachwuchs erfreut. „So viele erfolgreiche junge Sportler aus unseren Reihen machen mich stolz“, freute er sich. Laut dem Triathlon-Abteilungsleiter Patrick Hoffmann besteht seine Abteilung aus 91 Mitgliedern, davon die Hälfte Kinder und Jugendliche. Die Triathlon-Abteilung startet zudem mit der Hermann-Hesse-Realschule eine Kooperation.

Der Vorsitzende dankte unter anderem auch Elke Beiswenger und Angelika Straub für die erfolgreiche Durchführung des DiaWalks - die erste Sportveranstaltung nach der Zwangspause.

Die Badmintonabteilung stellte auf der Versammlung Alexander Stengelin als neuen Abteilungsleiter vor, der das Amt von Randy Romer übernimmt. Stengelin kündigte an, dass seine Abteilung in die Saison 2022/2023 mit nur noch einer Ligamannschaft starten wird, anstatt mit zwei. Das verbleibende Team tritt in der Bezirksliga an. Seine Abteilung bemühe sich nun nach der Zwangspause wieder mehrere Teams zu formen.

Während sich der Abteilungsleiter des Lauftreffs Albrecht Mattes über eine konstante Mitgliederzahl von mehr als 140 Läufern freut, betonte Susanne Ammy-Driss, dass ihre Beachvolleyballer den Trainingsbetrieb auf den Beachfeldern aufgenommen haben.