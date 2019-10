Sportfreunde blicken auf starken Triathlon-Nachwuchs

Die Triathlonabteilung der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) will auch in der kommenden Saison mit mehreren Mannschaften im Ligabetrieb an der Startlinie stehen und blickt positiv und optimistisch auf den Nachwuchs des Vereins.

Wie die Jugendleiterin Ilka Diener auf der Abteilungsversammlung am vergangenen Mittwoch in der SC04- Lounge betonte, sollen ab den Jahrgängen 2006 und jünger mehrere Nachwuchstriathleten in den Startlöchern stehen, auf die die Tuttlinger Sportfreunde bauen. Überhaupt stehe es gut, um den Nachwuchs in der Abteilung, wie die Jugendleiterin auf der Versammlung erklärte.

Im Trainingsbetrieb sind es derzeit rund 30 Kinder und Jugendliche. Dass die Abteilung eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit leistet, lässt sich an den Wurmlinger Brüdern Jan und Eric Diener, ableiten. Sie schafften in diesem Jahr den Sprung nach Freiburg an den Olympiastützpunkt. Als Aushängeschild des Vereins gilt zudem der Profi-Triathlet Valentin Wernz, der ebenso bei den Sportfreunden den Grundstein seines Erfolgs legte und sich in der weltweit höchsten Klasse behauptet.

Auf der Sitzung gab Diener bekannt, dass mehr als zehn junge TSF-Triathleten in der kommenden Saison beim Racepedia-Cup Baden-Württemberg, einer siebenteiligen Nachwuchs-Rennserie, mitmischen. Somit wird es für die jungen Triathleten ab dem 25. April in Mengen ernst. Dort steht die Disziplin „Swim & Run“ auf dem Programm, bei der die baden-württembergischen Meisterschaften im Duathlon ausgetragen werden. Am 3. Mai in Neckarsulm, am 9. Mai in Buchen und am 24. Mai in Waiblingen finden als Triathlon weitere Rennen des Racepdia-Cups statt. Nachdem es für den Triathlon-Nachwuchs am 20. Juni nach Heilbronn geht, finden am 4. Juli in Schopfheim die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Triathlon statt.

Bei allen Wettkämpfen gehen die Mädchen und Jungen der Sportfreunde als Einzelstarter ins Rennen. Die Ergebnisse werden aber auch als Teamwertung zusammengezählt. Im September findet der Racepedia-Cup seinen Abschluss in Ihringen mit einem Staffelwettbewerb in der Team Mixed Relay.

Bei den Erwachsenen will die TSF-Abteilung in der kommenden Saison mit zwei Teams in der Alb-Gold Triathlonliga des baden-württembergischen Triathlonverbands teilnehmen. Die Athleten ab 40 Jahren formen ein Team in der Masterliga, das am 26. April in Backnang, am 3. Mai in Neckarsulm, am 28. Juni in Erbach sowie am 11. Juli am Schluchsee ihre Klasse unter Beweis stellen will.

Nachdem die Sportfreunde in diesem Jahr zum ersten Mal ein Frauenteam im Ligabetrieb stellten, peilen sie an, auch im kommenden Jahr mit mindestens vier Frauen am Start zu stehen. Die Termine sind nahezu gleich wie in der Masterliga, nur anstelle von Backnang fahren die Frauen beim Zustandekommen eines Teams am 17. Mai nach Rheinfelden.

Einen Wermutstropfen gab es auf der Sitzung dennoch für die Vereinsmitglieder: Der Triathlon-Abteilungsleiter der Sportfreunde, Markus Eitel, und auch Jugendleiterin Ilka Diener kündigten bereits an, dass sie im nächsten Jahr ihre Ämter aus „zeitlichen Gründen“ freigeben und damit nicht mehr zu Wahl stehen werden.