Eine sechsköpfige Radler-Gruppe aus Frankreich hat jüngst Station in Nendingen gemacht. Die junge Familie mit drei Kindern und ein Nachbarmädchen aus Toulouse sind seit dem 10. März mit ihren Fahrrädern auf einer Tour quer durch Europa. Sie landeten im Osten in Constanta am Schwarzen Meer und fuhren dann entlang der Donau wieder retour in den Westen. In diesen 166 Tagen legten sie bisher 5250 Kilometer mit ihren Rädern zurück.

Henry Buschle aus Nendingen traf die Gruppe bei einer Rast auf dem Radweg kurz nach Nendingen. Spontan lud er die Familie zu sich nach Hause „Auf Lett“ ein. Gerne nahm diese sein Angebot an, in seinem Garten ihre Zelte aufzuschlagen.

Dabei ergab sich die Gelegenheit, über die ganze Tour zu sprechen. Der Familienvater Tistou Hoffmann (42), er ist Architekt und stammt aus Saarbrücken, wohnt in Toulouse und ist mit der Physiotherapeutin Marilyn (41) verheiratet. Ihre Kinder sind Magda (10), Odilon (7) und Emilie (zweieinhalb) Begleitet wird die Familie von Nachbarkind Elenore (13).

Tistou Hoffmann berichtete, dass der erste Abschnitt der Reise nach Toulon führte. Dort folgte die Überfahrt nach Sardinien und nach einem kurzem Insel-Aufenthalt weiter nach Italien. Über Rom ging es nach Brindisi. Dort war die Einschiffung nach Patra in Griechenland. Die Radreise führte dann über Saloniki und Sofia nach Varna (Bulgarien). Schließlich war man in Constanza (Rumänien) an der Schwarzmeerküste angelangt.

Von dort aus ging es nunmehr immer entlang der Donau retour gen Westen. Durch das „Eiserne Tor“ der Donau folgten die Abschnitte durch Serbien und Kroatien. In Ungarn fuhr die Familie nach Budapest, dann weiter nach Bratislawa (Slowakei) und schließlich zu Österreichs Hauptstadt. Wien. Nach einer Fahrt durch die Wachau war Passau der nächste Zwischenstopp. Von dort aus fuhr die sportliche Familie zur Abwechslung mit dem Zug nach Ulm. Dann folgte die Fahrt durch das schwäbische Donautal bis es zum Stopp in Nendingen kam.

Nach dem Aufenthalt bei Henry Buschle, der die Radler zu einem Grillabend einlud, fuhr die Familie Hoffmann weiter an den Untersee, der Höri entlang nach Stein am Rhein und Schaffhausen. Das letzte Ziel der Radtour wird dann Basel und Mühlausen im Elsass sein. Dort steigt die Familie wieder in einen Zug und fährt mit diesem in die Heimatstadt Toulouse. Am 2. September wird die Reise zu Ende sein.

Tistou Hoffmann berichtete von einer großen Gastfreundschaft aus der Bevölkerung in den besuchten Reiseländern. Es habe auch manche Herausforderungen gegeben wie etwa sehr heiße Sommertage, steile Radstrecken und einige anspruchsvolle Gebirgspässe. Alle konnten gemeistert werden.