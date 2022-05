Spontan heiraten? Das dürfte heuer schwierig werden

Die Corona-Maßnahmen sind größtenteils aufgehoben und Paare, die sich schon länger trauen wollten, aber durch die Umstände abgeschreckt waren, können das große Fest in diesem Jahr nun angehen.

Wenn das nur kein böses Erwachen mit sich bringt, denn: „Hochzeitstermine haben wir so gut wie keine mehr, da sind quasi alle dicht“, sagt beispielsweise Michael Baur von den Tuttlinger Hallen. Da waren andere schneller und haben für ihren großen Tag reserviert.

„Wir merken deutlich, dass die Präsenzveranstaltungen wieder anziehen. Fast wieder auf das Niveau wie vor Corona“, meint der Hallen-Chef. Da sich die Hochzeitsfeiern in der Regel auf das Wochenende konzentrieren und etliche Termine aus den letzten beiden Corona-Jahre in 2022 verschoben wurden, ist vor allem die Möhringer Angerhalle so gut wie ausgebucht.

Tuttlinger mögen die „geborene Hochzeitshalle“

Für viele Tuttlinger sei das die „geborene Hochzeitshalle“, wie Baur sagt. Sie ist nicht so groß wie die Stadthalle und brauche auch nicht zwingend einen Caterer. Wer will, kann dort selbst in der Küche werkeln oder werkeln lassen. Zudem liegt sie schön im Grünen.

Bis in den Herbst ist die Angerhalle an 15 Wochenenden für Hochzeiten reserviert, nur im Herbst gibt es noch einen freien Wochenendtermin. In der Stadthalle ist auch noch der eine oder andere Termin frei.

„Nichts geht mehr“ heißt es dagegen für die Event-Location Schafstall im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck – und zwar in diesem wie im kommenden Jahr: ausgebucht! „Da wir den Schafstall auch für viele eigene Veranstaltungen benötigen, ist die Anzahl an Vermietungstagen stark beschränkt“, erklärt Andrea Blumers, Veranstaltungsorganisation und Marketing des Museums.

Alte Eisenbahnen als Kulisse: So geht Heiraten im Dampflokmuseum in Tuttlingen. (Foto: Archiv)

In direkter Nachbarschaft im Aircraft-Hotel gibt es noch Termine. Sieben Hochzeitsreservierungen hat Nadja Tavaris, Assistentin der Geschäftsführung, im Kalender, „und zwei Anfragen haben wir auch noch“. Damit sei das Eventhotel recht zufrieden, vor allem weil es im Juni fast keine Veranstaltungen annimmt.

Rund um das Southside-Festival ist das Hotel mit Künstlern ausgebucht. Davor und danach füllt sich der Terminkalender nun zunehmend, gerade Firmen fragen wieder an. „Es gibt zum Glück noch Tagungen und Workshops, die man nicht über Zoom machen kann“, sagt Tavaris.

In Spaichingen und Trossingen halten sich die Paare noch zurück

Bei den städtischen Veranstaltungsorten in Spaichingen und Trossingen bleibt der Boom aber bisher aus. „Ich hab durchaus noch Lücken im Kalender“, sagt Annika Messner, die das Kesselhaus in Trossingen betreut.

Dort werden zwar viele verschobene Hochzeiten nun nachgeholt und der Terminplan ist gut gefüllt, aber die Situation sei eher normal. „Es kommen jetzt nicht alle angerannt uns sagen: Jetzt kann man wieder heiraten, jetzt muss ich unbedingt“, sagt Messner.

In Spaichingen findet nur exakt eine Hochzeit in diesem Jahr statt, erklärt Carolin Ditte von der Stadtverwaltung. Das ist so gewollt, denn die Stadthalle sei eigentlich gar nicht für private Feiern wie Hochzeiten gedacht. Es sei, so heißt es von der Verwaltung, sich darüber nur zuvor hinweggesetzt worden.

Auch habe es vermehrt Beschwerden von Anwohnern gegeben. Daher finden die Hochzeiten nun wieder in der alten Turnhalle statt. Dort ist laut Ditte der Terminplan auch schon recht voll, aber ein paar offene Termine gebe es noch.

Dreifaltigkeitsberg ist beliebt, Schafhaus ausgebucht

Einen spürbaren Anstieg der Anfragen erlebt Pietro Palmisciano von der Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg. Nach den vielen Absagen in der Pandemie merkt er nun schon den Nachholbedarf. Allerdings sind auch auf dem Dreifaltigkeitsberg noch Termine in diesem Jahr frei.

Richtig voll sei das Schafhaus in Mahlstetten, erklärt Josef Bühler, der sich um die Terminplanung in dem vom lokalen Kleintierzüchterverein betreuten Haus widmet. „Dieses Jahr sind wir bis November ausgebucht. Und danach wird es dann kalt“, sagt er.

Viele der Hochzeiten, die dieses Jahr im Schafhaus gefeiert werden, sind Termine, die eigentlich in den beiden vergangenen Jahren stattfinden sollten. Aber auch im nächsten Jahr sind dort schon viele Termine gebucht. „Das sind dann aber wirklich neue Leute“, so Bühler.

Das Hofgut Hohenkarpfen ist sogar bereits bis August 2023 ausgebucht. Erst danach sind an vereinzelten Samstagen noch Termine frei, berichtet Hoteldirektor Francois Kurz. Von einem richtigen Boom will er jedoch nicht sprechen, denn in seinem Haus sei es üblich, dass Hochzeiten ein bis eineinhalb Jahre im Voraus gebucht werden

. Dementsprechend schwierig waren auch die Lockdowns für das Hofgut. „Sobald Feiern durch Lockerungen wieder möglich waren, haben wir unsere Hochzeitspaare, die bereits vorgebucht hatten, davon überzeugt, die Feierlichkeiten durchzuführen. Diese Hochzeitsfeiern waren wirklich auch sehr besonders“, sagt Kurz.

Mit der Eisenbahn zur Trauung – auch das gibt’s

Mit der Eisenbahn direkt bis zur Trauung? Dieses Extra haben nicht viele Veranstaltungsorte zu bieten. „Das kommt gut an, wenn Braut und Brautvater mit der Lok heranfahren“, sagt Werner-Patrick Girrbach von der Leitung des Tuttlinger Dampflokmuseums. Auch er freut sich, dass es nach zwei Jahren Corona wieder mit den Veranstaltungen losgeht. „Die Nachfrage in den nächsten Monaten ist gut. Bis September haben wir nur vereinzelt noch Wochenenden frei“, meint er.

Unter der Woche könne man flexibel Termine finden. Im Lokschuppen können neben Hochzeiten auch Kommunionen, Geburtstage, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern stattfinden. Die Halle, in der mehr als 300 Personen Platz finden, hat schon ein spezielles Flair.

„Die Rückmeldung ist sehr positiv, wenn riesige, mächtige Lokomotiven neben den Tischen stehen.“ Vor allem, weil sie selbst dekoriert werden können. Auch die Auswahl von Caterer und Musik ist frei. „Da machen wir keine Vorgaben“, sagt Girrbach.

Laut Michael Baur von den Tuttlinger Hallen zieht auch das Tagungsgeschäft deutlich an. Baur: „Auch die Zahl der Teilnehmer ist fast wieder so wie vor Corona.“ Beim Kulturbetrieb sei das „leider Gottes“ noch nicht der Fall. Vor allem beim Bildungspublikum - Theaterbesucher und Liebhaber klassischer Konzerte - spüre man Zurückhaltung. Es gilt: Je jünger das Publikum, desto höher sei die Nachfrage.