Spitzentrio marschiert vorne weg

Mit einem Sieg beim abstiegsbedrohten TSV Dunningen hat die HSG Baar die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga der Männer ausgebaut. Durch den knappen Heimsieg gegen den Tabellenletzten HSG Fridingen/Mühlheim II sicherte sich die HSG Neckartal wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der Bezirksklasse gab es an der Tabellenspitze keine Veränderungen. Das Führungstrio VfH Schwenningen, TV Aixheim II und HWB Winterlingen-Bitz entschied die Spiele für sich. Der Tabellenletzte HSG Frittlingen-Neufra dürfte nach der Niederlage beim TV Spaichingen II wohl kam noch vor dem Abstieg zu retten sein.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – HSG Hossingen-Meßstetten 24:24 (10:11). In einem fairen Spiel überboten sich beide Mannschaften mit technischen Fehlern und vergebenen Chancen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste 10:6 in Führung. Doch die Rottweiler kämpften sich bis zur Halbzeit heran. Nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch. In der Schlussphase spielte Hossingen-Meßstetten mit dem siebten Feldspieler und schaffte den nicht unverdienten Punktgewinn. Beste Torschützen: Heim: Michael Ettwein 6; Gast: Stefan Reitspieß 12/2.

TSV Dunningen – HSG Baar 18:29 (9:18). In einem kampfbetonten Spiel zeigte der Gast gleich, wo es lang geht und führte schnell 7:1. Der Tabellenführer von der Baar blieb am Drücker und legte bis zur Halbzeit den Grundstein zum Erfolg. Nach dem Wechsel zog die HSG unaufhaltsam davon. Nach dem 27:13 ließen es die Gäste ruhiger angehen. Dunningen kämpfte und konnte das Ergebnis freundlicher gestalten. Beste Torschützen: TSV: Simon King 4, Patrick Notheis 4; HSG: Christoph Hermann 8/1.

HSG Neckartal – HSG Fridingen/Mühlheim II 22:21 (11:11). In diesem Abstiegsduell schenkten sich beide Mannschaften nichts. Ständig wechselte die Führung. Bis zur Halbzeit konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen. Nach dem Wechsel gelang der Heim-HSG ein 4:0-Lauf. Die Gäste ließen nicht locker und kamen auf 16:15 heran. Den knappen Vorsprung gab Neckartal nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Sebastian Haaga 9; Gast: Daniel Ulmschneider 7/1.

TV Streichen – HK Ostdorf/Geislingen 33:23 (16:11). Streichen fand nur sehr schwer ins Spiel und vergab in der Anfangsphase einige gute Chancen. Ab Mitte der ersten Halbzeit fiel der HK gegen die starke 6:0-Deckung der Gastgeber nichts mehr ein. Nach vorne zeigte der TV nun eine disziplinierte Leistung und verwertete seine Chancen zum verdienten Sieg. Beste Torschützen: TVS: Fabian Holzmann 10; HK: Jannik Walter 7/1.

TG Schwenningen – HSG Albstadt II 16:32 (7:17). Die Schwenninger erzielten das erste Tor und sie konnten bis zum 4:5 (11.) mithalten. Dann stand die Abwehr der Gäste wie ein Bollwerk. Albstadt II zog auf 5:13 davon. Die TG fand kein Mittel und zeigte Schwächen im Angriff. Die klare Pausenführung bedeutete bereits eine gewisse Vorentscheidung. Beste Torschützen: TGS: Dominik Vetter 4; HSG. Kevin Abelmann 6, Michael Maier 6/5.

Bezirksklasse Männer

TV Onstmettingen – HK Ostdorf/Geislingen II 27:29 (11:18). Die Onstmettinger fanden in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel, zeigten in der Abwehr und dem Angriff Schwächen. Nach dem Wechsel kam der TVO wie verwandelt aus der Kabine. Die Gastgeber holten Tor um Tor auf und beim 19:20 (43.) schien das Spiel zu kippen. Doch die HK ließ nur einmal den Ausgleich zu und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: TVO: Florian Weber 7; HK: Jan Alexander Riccobono 8/4.

HSG Baar II – TV Aixheim II 32:34 (15:17). In einem kampfbetonten Spiel gelang den Gastgebern beim 1:1 das einzige Mal der Ausgleich. Danach hatten die Gäste aus Aixheim immer die Nase vorne. Bis zur Pause war die HSG noch gut im Spiel. Nach dem Wechsel bauten die Aixheimer ihren Vorsprung zum 18:25 (43.) aus. Doch die HSG zeigte Moral und beim 28:30 war die Partie wieder offen. Die Gäste ließen sich den Vorsprung aber nicht mehr aus der Hand nehmen. Beste Torschützen: HSG: Dennis Naifert 7, Falk Ehler 6; TVA: Benedikt Gruler 8, Florian Efinger 7.

VfH Schwenningen – TG Schömberg II 44:19 (18:13). Der VfH zeigte von Beginn an, dass es nur einen Sieger geben konnte. Nach zehn Minuten lag der VfH bereits 7:1 in Führung. Bei den Schömbergern lagen die Nerven blank. Sie kassierten in der ersten Hälfte sieben Zeitstrafen, was zu zwei Disqualifikationen führte. In der zweiten Hälfte gab es für den VfH keine richtige Gegenwehr mehr. Beste Torschützen: VfH: Marius Anton 11/4; TGS: Nico De Bellis 5.

TSV Balgheim – HWB Winterlingen-Bitz 20:22 (6:10). Die erste Halbzeit wurde von starken Abwehrreihen geprägt. Dabei erwischte Winterlingen-Bitz den besseren Start und führte 3:0 (6.). Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste am Drücker und setzten sich zum 13:8 ab. Mit einem Schlussspurt konnte Balgheim das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: TSV: Jens Werth 10/3; HWB: Christian Grzywna 8/1.

TV Spaichingen II – HSG Frittlingen-Neufra 37:33 (21:16). Die Spaichinger hatten mehr vom Spiel und führten schnell 4:1. Doch die Gäste fingen sich und zogen beim 8:8 gleich. Spaichingen II schlug aber zurück und setzte sich wieder mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel blieb der TV am Drücker und zog vorentscheidend zum 28:20 davon. Die Gäste kamen auf vier Tore heran, waren nicht in der Lage, dem Spiel eine Wende zu geben. Beste Torschützen: TVS: Julian Gutmann 10, Elias Grosse 8; HSG: Felix Schellhorn 9, Tim Flaig 9/1.