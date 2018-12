Spitzenteams der SKG Tuttlingen bleiben ohne Sieg

Am ersten Rückrundenspieltag sind die beiden Spitzenteams der Sportkeglervereinigung Tuttlingen sieglos geblieben. Der KSC Immendingen kassierte in der 2. Bundesliga Süd-West Frauen zu Hause eine 1:7-Niederlage gegen Athena Freiburg. Knapper unterlag die SKG Tuttlingen in der Verbandsliga Frauen gegen KSC 86/Blau-Weiß Freiburg.

Dank des besseren Kegelergebnisses entführte der Männer-Landesligist KSC Immendingen zwei Punkte aus Waldkirch. SKG Tuttlingen II in der Bezirksliga steckt nach der Auswärtsniederlage in Unterkirnach nun mitten im Abstiegskampf in der Bezirksliga B Männer. In der Bezirksliga Frauen dagegen verteidigte KSC Immendingen II mit einem Unentschieden seinen Platz in der vorderen Tabellenhälfte. Die zweite Männermannschaft erkämpfte einen Punkt beim Tabellenzweiten der Bezirksliga C. Weiterhin auf Erfolgskurs bleibt KSC Immendingen X1 in der Bezirksklasse A. In der 4er-Staffel gewannen KSC Immendingen X2 und SKG Tuttlingen X1 ihre Spiele jeweils deutlich.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – Athena Freiburg 1:7 Mannschaftspunke/3156:3287 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche/Heike Haß 0/458, Silke Schuler 1/572, Silke Schätzle 0/528, Doris Kraft 0/551, Heike Herzog 0/516, Nicole Brütsch 0/551.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – SG KSC 86/Blau-Weiß Freiburg 3:5/2960:3106. Tuttlingen: Ingrid Beyerbach 0/413, Manda Schmid 1/539, Melita Maric 0/492, Sandra Brandt 0/483, Melanie Brendel 1/512, Nada Copak 1/521.

Landesliga B Männer Fortuna Waldkirch – KSC Immendingen 3:5/3205:3220. Immendingen: Manuel Kehm 1/531, Andreas Schuler 0/473, Dominik Schmitt 1/553, Harald Schmitt 0/534, Denis Kovacic 1/598, Markus Großmann 0/531.

Bezirksliga B Männer: SG Unterkirnach/Furtwangen – SKG Tuttlingen I 6:2/3171:3075. Tuttlingen: Bernd Palm 1/539, Heiko Leonhardt 0/471, Wolfgang Lange 0/500, Jürgen Keller 0/510, Reinhold Zimmermann 1/539, Siegfried Schatz 0/516.

Bezirksliga C Männer: ESV Villingen III – KSC Immendingen II 4:4/3168:3171. Immendingen: Justin Lorenz 1/511, Matthias Ladwig 0/507, Markus Egle 0/545, Rainer Großmann 1/560, Lukas Maric 0/533, Ingo Haß 0/515.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – SG Athena/PTSV Freiburg 4:4/2943:2971. Immendingen: Christina Eiche 1/486, Beate Hoffmann 0/446, Karin Meyer 0/499, Roswitha Ohnemus 1/517, Heike Haß 1/494, Sandra König 1/496.

Bezirksklasse A gemischt: Immendingen X1 – KC Bodensee Überlingen X1 6,5:1,5/2961:2745. Immendingen: Erich Zirkel 0/480, Andreas Lohrer 1/505, Rolf Malitzke 0,5/447, Roswitha Ohnemus 1/495, Werner Ohnemus 1/547, Kurt Hoffmann 1/487.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): SG Mühlhausen/Blumberg X2 - SKG Tuttlingen X1 1:5/1786:1935. Tuttlingen: Rolf Blessing 0/465, Drago Copak 1/455, Erich Heinzelmann 1/460, Udo Nolle 1/555. - KSC Immendingen X2 – Germania Winzeln X1 5:1/1983:1895. Immendingen: Beate Hoffmann 1/469, Christina Eiche 1/513, Erich Zirkel 0/499, Andreas Lohrer 1/507.