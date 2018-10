Spitzenspiel steigt in Schwenninger Deutenberghalle

In der Handball-Bezirksliga Männer empfängt der Tabellenzweite TG Schwenningen im Spitzenspiel den Tabellenführer HSG Baar. Auch das Spiel Hossingen-Meßstetten gegen TG Schömberg ist offen. In den restlichen drei Spielen muss man den Heimmannschaften die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 16.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Am vergangenen Wochenende kassierten die Rottweiler im Spitzenspiel eine Niederlage. Diese wollen sie nun in eigener Halle wieder ausbügeln, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren. Doch der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen konnte den ersten Punktgewinn verbuchen und reist mit neuem Selbstbewusstsein in die Doppelsporthalle.

TV Streichen – TV Spaichingen (Samstag, 19 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Nach einem verkorksten Saisonstart kam Streichen am vergangenen Wochenende zum ersten Sieg. Doch auch die ebenfalls erst zwei Punkte aufweisenden Spaichinger haben nichts zu verschenken.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg (Samstag, 19.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Diese beiden Teams sind Tabellennachbarn im Mittelfeld.

TG Schwenningen – HSG Baar (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 1). Im Spitzenspiel empfängt der Tabellenzweite Schwenningen den Tabellenführer HSG Baar. Die Schwenninger mussten zuletzt den ersten Punkt abgeben, während die HSG Baar immer noch eine weiße Weste hat. Der Sieger dieser Partie wird nach dem Spieltag von der Tabellenspitze auf das weitere Feld blicken.

HSG Albstadt II – TSV Dunningen (Sonntag; 17 Uhr; Mazmannhalle in Ebingen). Der Tabellenvierte HSG Albstadt II ist noch ohne Niederlage. Mit ihrer Schnelligkeit wird die junge HSG Mannschaft versuchen, die Gäste aus Dunningen auf Distanz zu halten. Die Dunninger, die erst einen Sieg auf dem Konto haben, werden aber mit ihrer Routine dagegen halten.

Bezirksklasse Männer

Der VfH Schwenningen geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Rietheim-Weilheim II. Trotz des Heimvorteils kann man Onstmettingen nur Außenseiterchancen gegen den Tabellenzweiten HSG Baar II einräumen. Offen ist die Partie zwischen Frittlingen-Neufra und der Spaichinger Reserve.

TV Onstmettingen – HSG Baar II (Samstag, 17.15 Uhr; Raichberghalle). Die Onstmettinger legten einen klassischen Fehlstart hin und streben nun vor eigenem Publikum die ersten Punkte an. Dies dürfte aber keine einfache Aufgabe werden, denn der Gast hat als Tabellenzweiter erst einen Minuspunkt auf dem Konto.

VfH Schwenningen – HSG Rietheim-Weilheim II (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 2). Mit nur einem Minuspunkt liegt Bezirksliga-Absteiger VfH Schwenningen in Lauerstellung zur Tabellenspitze. Schlusslicht Rietheim-Weilheim II ist bislang noch ohne Punktgewinn und gilt als Außenseiter.

HSG Frittlingen-Neufra – TV Spaichingen II (Sonntag, 17 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Beide Mannschaften haben bislang erst einen Sieg auf dem Konto und wollen sich mit einem weiteren Erfolg etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen.