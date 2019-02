Spitzenspiel HSG Baar gegen TG Schwenningen

Tabellenführer HSG Baar geht in der Handball-Bezirksliga Frauen mit leichten Vorteilen in das Topspiel gegen den Zweiten TG Schwenningen. Als Außenseiter wollen Fridingen/Mühlheim II und die Reserve der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen in ihren Heimspielen gegen Spaichingen beziehungsweise Rottweil überraschen.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Spaichingen (Samstag, 14.15 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Fridingen/Mühlheim II belegt derzeit den vorletzten Platz und strebt vor eigenem Publikum wichtige Punkte im Abstiegskampf an. Der Gast aus Spaichingen steht im gesicherten Mittelfeld und kann daher ohne Druck in diese Partie gehen.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Rottweil (Samstag, 16.45 Uhr; LURS-Sporthalle Tuttlingen). Mit dem Heimvorteil im Rücken werden die Gastgeberinnen alles daran setzen, um die rote Laterne abzugeben. Doch die Rottweilerinnen, die das Mittelfeld anführen, werden sicher keine Geschenke machen.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 17.15 Uhr; Sporthalle in Bitz). Nach einem verkorksten Saisonstart zeigte die Leistungskurve der Gastgeberinnen in den vergangenen Spielen deutlich nach oben. Sie wollen in eigener Halle einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

HSG Neckartal – TV Weilstetten II (Samstag, 17.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Hier wird ein interessantes Kellerduell erwartet, denn beide Mannschaften wollen sich etwas Luft nach hinten verschaffen.

HSG Baar – TG Schwenningen (Samstag, 17.45 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Im Spitzenspiel empfängt der noch ungeschlagene Tabellenführer HSG Baar den unmittelbaren Verfolger TG Schwenningen. Die Gäste haben bereits sechs Minuspunkte auf dem Konto und brauchen unbedingt einen Sieg, wenn sie noch eine kleine Chance auf den Titel haben wollen. Doch die HSG will in eigener Halle ihre weiße Weste verteidigen und geht mit leichten Vorteilen in die Partie.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenzweite Rottweil II und der Tabellendritte Onstmettingen reisen mit guten Siegchancen zur dritten Mannschaft der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen beziehungsweise der Reserve der HSG Baar.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Rottweil II (Samstag, 12.50 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle in Tuttlingen). Die Gastgeberinnen liegen derzeit auf dem vorletzten Platz und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen sie sich nun etwas Luft verschaffen. Doch der Zweite aus Rottweil gilt als Favorit.

HSG Baar II – TV Onstmettingen (Samstag, 16 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Die HSG Baar steht auf einem sicheren Mittelfeldplatz und will den Aufstiegsaspiranten aus Onstmettingen etwas ärgern. Man will sich vor eigenem Publikum besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel.

Kreisliga A Frauen

Tabellenführer Ostdorf/Geislingen geht mit guten Siegchancen in sein Heimspiel gegen Rottweil III. Der Tabellenzweite HSG Baar III ist in eigener Halle Favorit gegen den Vorletzen VfH Schwenningen. Mit leichten Vorteilen geht auch die HSG Frittlingen-Neufra in ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Burladingen. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Frittlingen-Neufra – TSV Burladingen (Samstag, 18 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen), HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Rottweil III (Samstag, 18.20 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen), HSG Baar III – VfH Schwenningen (Sonntag, 14.45 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim).