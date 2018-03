Spitzenspiel am Ostermontag in Fridingen

In der Fußball-Kreisliga B 2 wird am Karsamstag der 21. Spieltag ausgetragen. Für einige Teams ist es in der Karwoche bereits der zweite Spieltag. So kann die Tabelle wieder etwas begradigt werden. Die beiden vorne liegenden Teams, SG Fridingen/Mühlheim und SV Egesheim, sollten ihre Heimspiele gewinnen können. Der SV Schörzingen ist am Samstag spielfrei, muss aber am Ostermontag in Fridingen sein ausgefallenes Spiel gegen die SG Fridingen/Mühlheim austragen. Dazu stehen noch weitere zwei Nachholspeile am Ostermontag an.

Karsamstag

SV Wurmlingen II – SG Irndorf/Bärenthal (Sa., 13 Uhr/Vorrunde 2:2). Die Platzherren sorgen immer wieder für überraschende Ergebnisse. Gegen die Spielgemeinschaft ist die Heimelf nicht chancenlos.

SC Wellendingen II – Türkgücü Tuttlingen (2:1). Das Duell der beiden Kellerkinder sollte von der Heimelf erneut gewonnen werden.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Böttingen (Sa., 13.30 Uhr/1:3). Wenn die Spielgemeinschaft aus dem Donautal weiter vorne mitreden will, muss das Spiel auf dem Ettenberg gewonnen werden.

FC RW Reichenbach – VfR Wilflingen (3:2). Der FC Reichenbach ist heimstark und sollte gegen den VfR Wilflingen gewinnen können.

SV Egesheim – SG Durchhausen/Gunningen (2:2). In Egesheim wollen die Gastgeber die Zähler am Ort behalten. Für die Spielgemeinschaft wäre die Wiederholung des Vorrundenergebnisses schon eine achtbare Leistung.

FC Weigheim – SG Gosheim/Wehingen (2:1). Dem FC Weigheim sollte es nicht allzu schwer fallen, die Zähler gegen den Drittletzten am Ort zu behalten.

SC 04 Tuttlingen III – FSV Schwenningen II (Sa., 17.45 Uhr/2:1). Hier treffen im Donaustadion zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die FSV-Zweite hat zuletzt dem Spitzenteam SV Egesheim ein Unentschieden abgetrotzt und gilt als leichter Favorit.

Ostermontag

SC Wellendingen II – VfR Wilflingen (Mo., 13 Uhr/Vorrunde 2:4). Ein Lokalderby, das die Wilflinger für sich entscheiden sollten.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Schörzingen (in Fridingen/1:1). Die Heimelf darf hier nicht verlieren, wenn sie ganz vorne mitreden will.

FC RW Reichenbach – FSV Schwenningen II (Mo., 15 Uhr/2:1). Beide Mannschaften gelten als spielstark. Für Reichenbach spricht der Heimvorteil.