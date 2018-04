Spitzenreiter stolpert bei SG Gosheim-Wehingen

Die Überraschung des 24. Spieltages in der Fußball-Kreisliga B 2 gelang dem Zwölften. Die SG Gosheim-Wehingen II schlug den Spitzenreiter SG Fridingen/Mühlheim 5:4. Durch ein 1:0 gegen den FC Weigheim verringerte der Zweite SV Egesheim den Rückstand auf vier Punkte. Auch der Dritte SV Schörzingen (5:1 bei der SG Irndorf/Bärenthal) und der Vierte FC RW Reichenbach (2:1 gegen den SC Wellendingen II) kamen zu Erfolgen. Der SV Wurmlingen II (3:2 bei der FSV Schwenningen II) und der SV Böttingen (3:2 gegenTürkgücü Tuttlingen) haben den Klassenerhalt fast schon sicher.

FSV Schwenningen II – SV Wurmlingen II 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Rocco Fusillo (5.), 1:1 Noah Viani (23.), 1:2 Peter Jung (25.), 1:3 Noah Viani (56.), 2:3 Osman Colak (76., Foulelfmeter). Die Wurmliger-Zweite kam nach dem frühen Rückstand schnell zurück, musste um den verdienten Sieg aber bangen.

FC Rot-Weiss Reichenbach – SC Wellendingen II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 (30., Eigentor), 1:1 Niklas Hafner (71.), 2:1 Peter Podgerny (86.). Reichenbach hatte die Partie zwar über die 90 Minuten im Griff, tat sich aber schwer, zwingende Chancen zu erspielen. Nach dem überraschenden Ausgleich forcierte der FCR in der Schlussphase noch einmal das Tempo und gewann verdient.

SV Egesheim – FC Weigheim 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Lars Stier (80.). Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Weigheim (81., wegen Tätlichkeit). Der SVE stand in der Defensive sicher, ließ gegen den Gast kaum eine zwingende Chance zu. Egesheim hatte seinerseits selbst Schwierigkeiten in der Offensive, behielt aber verdient die Punkte.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Schörzingen 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Simon Henle (5.), 0:2 Timo Kohler (20.), 0:3 Simon Henle (47.), 0:4 Nico Banholzer (71.), 1:4 Mike Harter (82., Elfmeter), 1:5 Mario Pavic (90.). Besonderes Vorkommnis: eine rote Karte gegen die SG Irndorf/Bärenthal (47.). Mit der schnellen 2:0-Führung im Rücken diktierten die Gäste die Partie. Nach dem 3:0 und dem Platzverweis war die Partie entschieden.

SV Böttingen – Türkgücü Tuttlingen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Michael Speck (10.), 1:1 Ercan Cinko (25.), 2:1 Patrick Welte (44.), 3:1 Michael Auer (69.), 3:2 Bünjamin Cagman (80., Elfmeter). Das Schlusslicht aus Tuttlingen hielt die Partie lange Zeit offen. Selbst nach dem 1:3 gab sich Türkgücü noch nicht geschlagen und drängte in den Schlussminuten auf den Ausgleich.

SG Durchhausen/Gunningen – VfR Wilflingen 3:4 (2:1). Tore: 0:1 Markus Narr (14.), 1:1 Dominik Mattes (24.), 2:1 Constantin Kraus (45.+1), 2:2 Markus Widmann (61.), 2:3 Matthias Reger (67., Foulelfmeter), 3:3 Simon Kirchmaier (69.), 3:4 Markus Narr (70.). Besonderes Vorkommnis: eine gelb-rote Karte gegen die SG Durchhausen/Gunningen (66.). Eine abwechslungsreiche Partie sahen die Zuschauer. Beide Mannschaften hatten in der Offensive ihre Stärken. In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Wilflingen brachte den Vorsprung über die Zeit.

SG Gosheim-Wehingen II – SG Fridingen/Mühlheim 5:4. Tore: 1:0 Tobias Mattes (16.), 1:1 Nicola Monopoli (22.), 1:2 Thorsten Lauffer (24.), 2:2 Felix Hauser (26.), 2:3 Veit Irion (30.), 3:3 Lucky Elero (39.), 3:4 Veit Irion (52.), 4:4 Tobias Mattes (76.), 5:4 Niklas Gätschmann (88., Elfmeter). Die Gastgeber lieferten dem Tabellenführer einen großen Kampf. Zumal der Aufstiegsanwärter aus dem Donautal stets in Führung gelegen hatte. Auch als die Gäste in der zweiten Halbzeit beim 4:3 wieder in Führung gingen, ließen die Platzherren nicht nach und gewannen am Ende aufgrund einer kämpferisch starken Leistung nicht unverdient. Niklas Gätschmann behielt die Nerven und versenkte einen Elfmeter.