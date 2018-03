Spitzenreiter Mühlheim wieder ohne Tor und Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald musste sich Tabellenführer VfL Mühlheim am 20. Spieltag bei der SG Böhringen/Dietingen mit einem 0:0 zufrieden geben. Die schärfsten Verfolger FV 08 Rottweil (3:1 beim SV Zimmern II) und der SC 04 Tuttlingen (2:1 beim BSV 07 Schwenningen) kamen zu Auswärtssiegen.

BSV 07 Schwenningen – SC 04 Tuttlingen 1:2 (0:0). – Tore: 1:0 (47.) Kim Tursak, 1:1 (68.) Robin Petrowski, 1:2 (86.) Patrick Renner. – Zuschauer: 100 . - Schiedsrichterin: Melanie Scheb (Herbertingen). – Zuschauer: 100. – Gelb-Rote Karte: Gökhan Sengül (85./BSV). Auf dem Hartplatz war Kampf Trumpf. Beide Teams lieferten sich packende Zweikämpfe, an technisch guten Fußball war kaum zu denken. Viele weit geschlagene Bälle prägten die Partie. Unterm Strich stand ein verdienter Sieg der Gäste. SC 04-Trainer Ertan Tasdemirci war mit dem knappen Erfolg zufrieden: „Wir haben beide versucht, Fußball zu spielen. Das war auf diesem Platz aber kaum möglich.“ Es war eine Partie mit Haken und Ösen sowie vielen Unterbrechungen wegen Foulspielen – doch zu keiner Zeit wurde es unfair. Die Gäste erspielten sich ein Chancenplus und steckten den Rückstand kurz nach der Pause gut weg. Der SC war bei Standardsituationen gefährlich und so fielen die Treffer vom agilen Robin Petrowski (68.) und Patrick Renner (86.) jeweils nach Freistößen von Florin Tirca.

SV Gosheim – FV Kickers Lauterbach 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (15.) Patrick Hermle, 2:0 (56.) Dominik Hermle, 2:1 (82.) Uwe Gerger, 3:1 (90.) Patrick Hermle. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Felix Ehing (Welschingen). Gosheim bestimmte vor allem im ersten Durchgang deutlich das Geschehen und war letztlich der verdiente Sieger. Nach der Führung durch Patrick Hermle (15.) vergab der SVG bis zur Halbzeit weitere gute Möglichkeiten. Auch danach hatten die Gastgeber Vorteile. Auch wenn die Kickers besser dagegen halten konnten. Nachdem der Gästetorhüter Jonas Moosmann einen Schuss nur abklatschen konnte, reagierte Dominik Hermle (56.) am schnellsten und staubte zum 2:0 ab. Nachdem Uwe Gerger (82.) mit einem Kopfball der Anschluss gelungen war, keimte bei den Kickers noch einmal Hoffnung auf. Der SVG ließ nicht nach und nach einem Konter erhöhte Patrick Hermle (90.) auf 3:1.

SG Böhringen/Dietingen – VfL Mühlheim 0:0. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Daniel Rühling (Weingarten). Mit einer starken Mannschaftsleistung kamen die Gastgeber gegen den Ersten zu einem verdienten Punktgewinn. Der VfL begann druckvoll, doch nach 15 Minuten waren die Gastgeber ebenbürtig und hatten vor allem im zweiten Durchgang durch Matthias Mayer und Sebastian Bantle die Möglichkeit zur Führung. Aber auch Mühlheim kam zu Möglichkeiten. Fehlende Durchschlagskraft und gut verteidigende Gastgeber verhinderten einen Treffer. Die Donautäler warten in der Rückrunde weiter auf den ersten „Dreier“ und einen Treffer.

SpVgg Bochingen – SpVgg Trossingen 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (32.) Ugur Akbaba (Elfmeter), 1:1 (75.) Felix Raith. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Manuel Morales (Gutach). – Gelb-Rote Karte: Levent Üner (72./Trossingen). Bei schwierigen Platzbedingungen entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit nur wenig Spielfluss. Nach einem Handspiel verwandelte Ugur Akbaba den Elfmeter zum 1:0. Kurz vor der Pause hatte Levent Üner vom Punkt die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer, doch er traf nur den Pfosten. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste leichte Vorteile und auf Zuspiel von Emanuel Alexi bugsierte Felix Raith (75.) den Ball über die Linie. Alexi hatte aus kurzer Distanz die Führung auf dem Kopf. In Unterzahl ließ Trossingen nichts mehr zu.

SpVgg 08 Schramberg – FV Fatihspor Spaichingen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (57.) Sergej Ermadaev, 2:0 (74.) Alberto Detta. – Zuschauer: 110. – Schiedsrichter: Stefan Göbel (Immenstaad). In einem Spiel auf überschaubarem Niveau taten sich die Gastgeber gegen gut verteidigende Gäste schwer. Nachdem Kevin Haxha mit einem Strafstoß nur den Pfosten getroffen hatte, gelang dem eingewechselten Sergej Ermadaev (57.) im Nachschuss das 1:0. Die Gäste versteckten sich nicht und 08-Torhüter Marcel Kehrer verhinderte nicht nur einmal den Ausgleich. Bei den Gastgebern war danach vieles Stückwerk. Der ebenfalls eingewechselte Alberto Detta (74.) traf zum 2:0.

SG Aichhalden/Rötenberg – SC Wellendingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (20.), 0:2 (83.) beide Viktor Schmidt. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Jannik Waible (Waldbronn). In einem Spiel auf Augenhöhe waren die Gäste beim Torabschluss konsequenter. Nach einem Einwurf war die SG-Defensive nicht im Bilde und Viktor Schmidt bedankte sich mit der Führung. Die Gastgeber rannten dem Treffer hinterher und hatten ihre Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Simon Scheerer verpasste das Ziel knapp. Nachdem die SG in der Schlussphase auf Offensive setzte, traf Schmidt mit einem Konter zum 0:2.

SV Villingendorf – SG Bösingen II/Beffendorf 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (12.) Florian Ehniss, 1:1 (24.) Eric Heß, 2:1 (59.) Denis Kimmich (Elfmeter). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Philipp Baur (Ergenzingen). In einem guten Bezirksliga-Spiel kamen die Gastgeber aufgrund einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei zu einem verdienten Sieg. Der SVV war gleich gut im Spiel und Florian Ehniss gelang (12.) das 1:0. Zwölf Minuten später antworteten die Gäste mit dem Ausgleich durch Eric Heß. Durch einen Elfmeter von Denis Kimmich (59.) ging der SVV erneut in Führung.

SV Zimmern II – FV 08 Rottweil 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (42.), 0:2 (70.) beide Sascha Mauch, 1:2 (83.) Alexander Hermann, 1:3 (89.) Simon Kläger. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Domenico Viceconte (Schömberg). – Rote Karte: Tim Ziegler (29./Zimmern). Zimmern kam besser in die Partie. Der Knackpunkt war, als Tim Ziegler (29.) nach einem Foulspiel die rote Karte erhielt. Rottweil hatte fortan optische Vorteile und erzielte nach einem Freistoß durch Sascha Mauch das 1:0. Trotz Überzahl und Führung bekamen die Gäste keine Sicherheit in ihre Aktionen, wenngleich Mauch (70.) zum 2:0 traf. Der SVZ gab nicht auf und Alexander Hermann (83.) gelang der Anschluss. Als die Gastgeber alles auf eine Karte setzten, konterten die Nullachter und Simon Kläger (89.) schnürte den Sack endgültig zu.