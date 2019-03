Spitzenreiter FSV Schwenningen schwächelt in Kolbingen

Der 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat an der Tabellenspitze keine Änderung gebracht. Die FSV Schwenningen musste beim SV Kolbingen mit einer Punkteteilung zufrieden sein. Der SV Tuningen ist als Tabellenzweiter bis nach dem Sieg beim Lokalrivalen in Trossingen auf einen Punkt an die Mooskicker herangerückt.

SpVgg Trossingen II – SV Tuningen 0:5 (0:2). – Tore: 0:1 (31. Minute) Can Stegmann, 0:2 (34.) Alexander Wipf, 0:3 (53.) Can Stegmann, 0:4 (62.) Niklas van Beek, 0:5 (71./Foulelfmeter) Thibaud Natschke. – Schiedsrichter: Max Müller (Geislingen). – Zuschauer: 50. Eine halbe Stunde lang hielt die Trossinger Reserve gut mit. Mit den beiden Treffer zum 0:1 und 0:2 innerhalb von vier Minuten kam die SpVgg II aus dem Tritt. Im zweiten Durchgang beherrschte der Gast aus der Nachbarschaft das Geschehen und siegte in dieser Höhe verdient.

SC 04 Tuttlingen II – TV Wehingen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (34. Minute) Claudio Brescia, 1:1 (61.) Abdourahman Jallow. – Schiedsrichter: Ralf Frey (Sigmaringen). – Zuschauer: 60. Die Gäste boten im ersten Durchgang eine effektive Chancenverwertung. Sie kamen zweimal vors 04-Tor und erzielten die Führung. Im zweiten Durchgang vergaben die Platzherren zahlreiche Torchancen und mussten am Ende froh sein, wenigstens einen Zähler am Ort zu behalten.

SV Seitingen-Oberflacht – FV Fatihspor Spaichingen 4:2 (1:1). – Tore: 1:0 (4. Minute) Vladimir Biller, 1:1 (14.) Murat Rüzgar, 2:1 (69.) Christian Rottler, 3:1 (85.) Manuel Welte, 3:2 (88.) Eigentor, 4:2 (90.+1) Mischa Endres. – Schiedsrichter: Matthias Grobs (Wellendingen). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karten gegen Fatihspor (29./90.+2). Der SV Seitingen-Oberflacht wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Platzherren stellten die bessere Mannschaft.

SV Egesheim – SG Fridingen/Mühlheim 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (72. Minute) Daniel Leibinger, 0:2 (81.) Sedrik Hensle. – Schiedsrichter: Pascal Richter (Sigmaringendorf). – Zuschauer: 80. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, konnten dies erst in der Schlussviertelstunde richtig nutzen. Das 0:1 fiel im Anschluss an einen umstrittenen Eckball, den Leibinger per Kopf verwandelte. Mit dem 0:2 durch Hensle war die Partie entschieden.

VfL Nendingen – FC Frittlingen 1:4 (0:1). – Tore: 0:1 (40. Minute) Marco Hermle, 0:2 (55./Freistoß), 0:3 (60.) beide Dragan Karanov, 1:3 (80.) Leon Redle, 1:4 (90.) Lars Bischoff. – Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof). – Zuschauer: 100. Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen. Im zweiten Durchgang kam Nendingen auf die Verliererstraße, als Frittlingens Torjäger Karanov mit einem Freistoß und einem Sonntagsschuss, innerhalb von fünf Minuten Erfolg hatte.

SV Kolbingen – FSV Schwenningen 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (12. Minute) Lukas Hipp, 1:1 (58.) Dimitri Bärwald. – Schiedsrichter: Ömer Ozer (Albstadt). – Zuschauer: 120. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Kolbingen (88.). Der SV Kolbingen legte eine kämpferische Leistung an den Tag und verdiente sich den einen Zähler. Spitzenreiter FSV Schwenningen war spielerisch besser. In der Schlussminute hatten die Platzherren sogar das 2:1 auf dem Fuß.