Spitzenduo enteilt den Verfolgern

Das Führungs-Duo hat in der Fußball-Kreisliga B 2 nichts anbrennen lassen. Tabellenführer SG Fridingen/Mühheim fertigte die FSV Schwenningen II 8:0 ab. Der Zweite SV Egesheim setzte sich beim VfR Wilflingen 4:0 durch. Das Verfolgerduell zwischen dem SV Schörzingen und dem FC Rot-Weiss Reichenbach endete torlos, sodass der Kampf um Platz zwei weiter spannend bleibt.

Türkgücü Tuttlingen – SG Irndorf/Bärenthal 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Bünjamin Cagman (22.), 1:1 Marvin Ziegler (49.), 1:2 Holger Löckel (52.), 2:2 Bünjamin Cagman (78.). Die Gastgeber zeigten in der ersten Hälfte eine gute Leistung. Durch einen Doppelschlag nach der Pause schienen die Gäste aus dem Donautal auf der Siegesstraße. Aber die Gastgeber gaben nie auf und kamen zum Ausgleich.

SV Schörzingen – FC Rot-Weiss Reichenbach 0:0. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus. Danach wurde die Partie ausgeglichener. In der 78. Minute traf Schörzingens Stefan Ordowski die Latte, sodass Reichenbach am Ende zu einem glücklichen Unentschieden kam.

VfR Wilflingen – SV Egesheim 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Nico Penz (17.), 0:2 Waceslav Komarov (35., Foulelfmeter), 0:3 Tobias Gehring (56.), 0:4 Florian Schumpp (83.). Besonderes Vorkommnis: Wilflingen vergibt Foulelfmeter (40.). Insgesamt zeigte Egesheim eine souveräne Vorstellung und machte mit dem 3:0 frühzeitig alles klar.

SC Wellendingen II – SG Gosheim-Wehingen II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Medenica (28.), 0:2 Alexander Hermle (48.), 0:3 Lars Zisterer (76.), 0:4 Patrick Medenica (81.). Die erste Hälfte verlief noch ausgeglichen. Nach dem 2:0 bekamen die Gäste das Spiel immer besser in den Griff und kamen zu einem klaren Auswärtssieg.

SV Wurmlingen II – SG Durchhausen/Gunningen 2:6 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Mattes (30.), 0:2 Constantin Kraus (39.), 0:3 Dominik Müller (47.), 0:4 Dominik Schmid (62.), 0:5 Constantin Kraus (77.), 1:5, 2:5 Ümit Cakici (82., 87.), 2:6 Florian Rabus (89.). Die Gäste waren konsequent vor dem gegnerischen Tor und hatten eine nahezu perfekte Chancenverwertung. So war Wurmlingen II deutlich unterlegen.

SG Fridingen/Mühlheim – FSV Schwenningen II 8:0 (4:0). Tore: 1:0 Thorsten Lauffer (5.), 2:0 Hendrik Hilzinger (11.), 3:0 Thorsten Lauffer (14.), 4:0 Marco Brunner (38.), 5:0 Hendrik Hilzinger (49., Elfmeter), 6:0 Moritz Waizenegger (52), 7:0 Marco Brunner (55.), 8:0 Hannes Hilzinger (80.). Der Tabellenführer machte frühzeitig alles klar. Als die SG nach der Pause drei schnelle Tore nachlegte, schien ein zweistelliger Sieg möglich. Danach schraubten die Gastgeber deutlich zurück und die FSV-Zweite kam glimpflich davon.