Der Kinderflohmarkt am Samstag in der Tuttlinger Innenstadt ist gut besucht gewesen. Veranstalter war der Verein Tuttilla Abenteuerland, und als Händler zugelassen waren ausschließlich Kinder. Vom Marktplatz bis zum Runden Eck hatten sie Spielzeug, Bücher und fahrbare Untersätze auf Decken ausgebreitet oder zu klein gewordene Klamotten an Kleiderständern angeboten. Gefeilscht wurde auch, ganz so, wie es sich gehört.