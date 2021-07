Spielplatz „Hinter den Häusern“ eingeweiht

Der Nendinger Spielplatz „Hinter den Häusern“ ist neu gestaltet worden. 120 000 Euro investierte die Stadt in die Anlage.

Jedes Jahr mindestens ein sanierter Spielplatz – dieses Ziel verfolgt die Stadt Tuttlingen seit fast zwei Jahrzehnten. „Mittlerweile dürften es über 20 Spielplätze sein, die wir aufgewertet und neugestaltet haben“, stellte OB Michael Beck bei der Einweihungsfeier in Nendingen fest.

Die ruhige, etwas versteckt gelegene und dank vieler alter Bäume angenehm schattige Anlage wurde komplett neu gestaltet. Eingeteilt ist der neue Spielplatz in verschiedene Bereiche, großzügige Spielgeräte aus Holz prägen das Bild, im Mittelpunkt steht eine Spiellandschaft mit Seilbahn. In die Anlage integriert wurde auch ein Spielgerät mit Turm, das seinerzeit von der Elternschaft des Kindergartens gestiftet worden war. Nachdem durch den Anbau des Kindergartens der Platz knapp wurde, wanderte das Gerät jetzt auf den öffentlichen Spielplatz – allerdings von einem Zaun umgeben. So kann es während der Öffnungszeiten des Kindergartens exklusiv von den Kindergartenkindern genutzt werden und ist Teil des ansonsten etwas knappen Kindergarten-Außenbereichs. Nach Ende der Kindergarten-Zeit steht es dann allen offen.