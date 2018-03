Spielabbruch nach schwerer Verletzung

In der Fußball-Landesliga ist das Spiel der SV Böblingen gegen den VfB Bösingen beim Stand von 2:0 für Böblingen nach 38 Minuten von Schiedsrichter Markus Seidl aus Waiblingen abgebrochen worden.

Grund war die schwere Verletzung vom Bösinger Torjäger Marius Müller, der sich in der 38. Minute bei einem Zweikampf mit SVB-Torhüter Marijo Milcic einen Verrenkungsbruch im linken Sprunggelenk zuzog. Der 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Sindelfinger Klinikum eingeliefert und wird dort am heutigen Mittwoch operiert. Damit fällt neben Torsten Müller (Kreuzbandriss) nun mit Marius Müller ein weiterer torgefährlicher Akteur bis zum Saisonende aus. „Doch das wichtigste ist jetzt, dass sich Marius von dieser Verletzung wieder vollständig erholt“, betont VfB-Trainer Michael Neumann.

Nach der Verletzung von Marius Müller schlugen die Mannschaftskameraden, die unmittelbar in der Nähe standen, die Hände über dem Kopf zusammen. Einige zeigten sich von der Verletzung derart geschockt und signalisierten ihrem Trainer, dass sie nicht weiter spielen können. Nach einer kurzen Rücksprache mit Schiedsrichter Seidl brach dieser die Partie ab. Diese wird aller Voraussicht nach nicht mehr wiederholt werden, und wohl zugunsten der SV Böblingen gewertet.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bösinger Landesliga-Fußballer am Ostermontag. Dann empfängt der VfB um 15 Uhr den GSV Maichingen zum Nachholspiel.