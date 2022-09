Spiel & Spaß auf dem Marktplatz in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Weltkindertag, 20. September, hatten die Teams des Kinderschutzbundes und des Tuttilla Abenteuerlandes Kinder und Familien auf den Marktplatz in Tuttlingen eingeladen. Rund um das Jahresmotto des Tuttlinger Kinderschutzbundes waren verschiedene Aktionen geboten. Das Highlight und erster Anlaufpunkt für die Kinder waren die bunten, mit Helium gefüllten Luftballons, für die auch das Anstehen in der Warteschlange in Kauf genommen wurde. Wie wichtig das Jahresmotto „Halt mich!“ ist, wurde schon nach kurzer Zeit deutlich, als die ersten Luftballons ungewollt in den Himmel stiegen. Neben den Luftballons waren Spielaktionen geboten. Beim Balancieren, Stelzen laufen und beim Parcours war es wichtig, geHALTen zu werden, was die Kinder zahlreich in Anspruch nahmen. Dass sie ein gutes Team sind, mussten die Kinder und Eltern bei den Spielen rund um das ZusammenHALTen zeigen und konnten dies auf einem gemeinsamen Familienfoto festHALTen und nach Hause mitnehmen.

Am Weltkindertag möchte der Kinderschutzbund den Kindern Gehör verschaffen und hat mit dem neuen Motiv zum Jahresmotto „Halt mich“ Eltern und Kinder dazu eingeladen, sich gegenseitig gut zuzuhören: „Eltern haben oft feste Vorstellungen, Kinder sehr oft kreative Lösungen. Wenn Eltern und Kinder sich gut zuhören, dann können daraus neue kreative Vorstellungen entstehen“. „Diese können den Familienalltag erleichtern und geben dem Kind das Gefühl, wichtig zu sein und ernst genommen zu werden“, meinen Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute, die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes. „Halt ist das, was wir alle brauchen. Gerade jetzt in unsicheren Zeiten brauchen wir den ganz besonders. Vor allem Kindern müssen wir diesen Halt geben, damit sie wachsen und lernen können“. Um die Möglichkeit kreativer Lösungen zu verdeutlichen, hatten Eltern am Weltkindertag auf dem Marktplatz die Möglichkeit, sich beim Stand „Kinder beraten Eltern“ neue Ideen und Tipps für die Herausforderungen des Familienalltags zu erhalten.

„Wir schauen zufrieden auf einen sonnigen Weltkindertag mit vielen strahlenden Kinder- und Elternaugen zurück“, sind sich die Teams des Kinderschutzbundes und des Tuttilla Abenteuerlandes einig.