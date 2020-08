Spiel des VfL Mühlheim in Maichingen fällt aus

Die Saison in der Fußball-Landesliga Württemberg hat noch nicht begonnen und muss schon wegen der Corona-Pandemie geändert werden: Das erste Meisterschaftsspiel des VfL Mühlheim beim Aufsteiger des Bezirks Böblingen/Calw, beim GSV Maichingen, ist bereits vom Württembergischen Fußballverband (WFV) vom Spielplan abgesetzt worden.

Schon am Freitag findet in der Landesliga das Spiel des SV Zimmern gegen die SpVgg Trossingen statt. Am Samstag sollte der VfL Mühlheim in die Punkterunde starten, doch das Spiel in Maichingen ist abgesagt worden.

Grund ist: Ein Spieler des GSV Maichingen hat sich im Kroatien-Urlaub mit dem Coronavirus infiziert und ist positiv getestet worden. Sicherheitshalber hat sich die Mannschaft zurückgezogen, das Spiel ist abgesagt, das Training ist stillgelegt und die Betreuer bleiben zu Hause. Der Verein GSV Maichingen, so war in der Böblinger Tageszeitung zu lesen, fühlt sich vom zuständigen Gesundheitsamt im Stich gelassen.

Das Meisterschaftsspiel ist bereits am Dienstag vom zuständigen Staffelleiter Rainer Winkler (Jettingen) in Zusammenarbeit mit Thomas Proksch von der Verbandsgeschäftsstelle in Stuttgart abgesetzt worden. Ein Nachholtermin ist noch nicht benannt.

Der Mühlheimer Trainer Maik Schutzbach hat mit der Spielabsage gerechnet. „Es ist die einzig richtige und vernünftige Entscheidung. Du kannst die Lage nicht beeinflussen.“ Auch für den Bezirksvorsitzenden des Fußballbezirks Schwarzwald, Marcus Kiekbusch, kam die erste Absage eines Verbandsspiels nicht so überraschend. Kiekbusch hatte schon in der Vorlaufzeit für die Meisterschaft immer für einen späteren Beginn der Meisterschaftsrunde plädiert und sich für ein späteres Datum ausgesprochen.

Ein weiteres Landesliga-Spiel der Staffel 3, zwischen dem FC Gärtringen und Aufsteiger Young Boys Reutlingen, ist ebenfalls wegen Corona abgesagt worden. Es wurde bereits auf kommenden Mittwoch, 26. August, Spielbeginn um 19 Uhr, neu angesetzt.

Einen weiteren Spielausfall gibt es auch in der Landesliga-Staffel 4 zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem Aufsteiger SV Heinstetten. Das für den Samstag angesetzte Spiel fällt indirekt wegen der Corona-Pandemie aus. Grund ist die ungeklärte Situation zwischen dem im Bayrischen liegenden Verein FV RW Weiler, der sich nach den Vorgaben des WFV zu richten hat. Der FV RW Weiler hat zwar zwischenzeitlich, so war zu hören, mit Isny einen anderen Spielort gefunden. Doch es gab bisher keine verbindliche Aussage, ob die Begegnung stattfinden kann. So hat der zuständige Staffelleiter Andreas Schele die Partie abgesetzt. Es soll im September nachgeholt werden.