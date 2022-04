Spezial-Seminar „Heiß-Ausbildung“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

55 Feuerwehrangehörige aus dem gesamten Landkreis Tuttlingen besuchten das Tagesseminar „Heiß-Ausbildung“ in der Brandübungsanlage im Atemschutz-Zentrum.

Warum wird eine solche Heißausbildung durchgeführt? Dazu erklärt das Ausbilder-Team: „In der „normalen“ Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger lernen die Feuerwehrangehörigen den Umgang, die Handhabung und den Einsatz mit dem Pressluftatmer. Eine Begegnung mit echtem Feuer findet hierbei allerdings nur bedingt statt. Eine der herausforderndsten Tätigkeiten im Feuerwehrdienst ist aber die Brandbekämpfung im Innenangriff.“

Gerade für junge Feuerwehrleute, die noch keinen Einsatz im Innenangriff und keinen Kontakt mit Feuer, Hitze und Rauch hatten, ist so ein Seminar eine gute Gelegenheit, um für diese Aufgabe gewappnet zu sein. Aber auch für erfahrene Einsatzkräfte ist es eine Bereicherung, mal wieder einem Feuer sozusagen „Auge in Auge“ gegenüberzustehen. Ziel des Seminars ist es, dass die Feuerwehrleute lernen, mit der bei einem Brand entstehenden Hitze umzugehen und sich in Brandräumen sicher fortzubewegen. Auch wird der richtige Umgang mit einem Hohlstrahlrohr geübt und das Öffnen einer Tür zu einem Brandraum trainiert. Weitere Inhalte des Seminars sind Wirkungsweise und Grenzen der Schutzkleidung erfahren, korrektes Anlegen der Schutzkleidung üben sowie mit der physischen und psychischen Anstrengung bei einem Einsatz unter Atemschutz zurechtkommen.

Zu Beginn des Seminars findet eine Sicherheitsbelehrung und eine theoretische Einweisung statt. Auch wird nochmal auf die Einsatztaktik im Innenangriff, die Schutzkleidung und den Unterschied zwischen Durchzündung (Flashover) und Rauchgasexplosion (Backdraft) eingegangen. Im Anschluss geht es zur eigentlichen Übungsanlage.

Beim Durchgang ist der Trupp mit einem Ausbilder im Container. Hier wird die Anlage unter Atemschutz bis zum Brandraum durchlaufen. Hier wird das Feuer beobachtet, wie sich der Brand entwickelt und eine Gewöhnung an die Temperatur findet statt. Ein Ausbilder begleitet den Trupp. Hauptaugenmerk ist hier das Öffnen der Tür zum Brandraum, das Fortbewegen im Brandraum und der Umgang mit dem Hohlstrahlrohr sowie die richtige Löschtechnik. Die Ausbilder Jordan Sattler, Manuel Butschle, Macel Kohler, Reiner Urban und Benjamin Schrader vom Landkreis wurden für ihre gute und kompetente Ausbildung gelobt.