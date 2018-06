Verstaubt, verschlissen, mit lauten Klappergeräuschen: Die Orgel in der evangelischen Krippe-Christi-Kirche in Nendingen muss gereinigt und technisch überholt werden, sagt Kirchenmusikdirektor Helmut Brand. Die Arbeiten sollen in der zweiten Januarwoche 2019 starten. Die Kosten betragen rund 5000 Euro – etwa 2000 Euro davon sind bereits zusammengekommen.

„Bis zum Januar haben wir noch Zeit, das restliche Geld zu sammeln“, erklärt Brand. Die Nendinger Kirche ist Filialkirche der Tuttlinger Stadtkirchengemeinde, die damit auch für die kleine Orgel – sechs Register, fünf Manual- und ein Pedalregister, hat sie – zuständig ist. „Das ist keine Konzertorgel, sondern eine Gottesdienstorgel, aber ein schönes, erhaltenswertes Instrument“, so die Einschätzung des Kirchenmusikers. Sie sei von der Firma Walcker aus Ludwigsburg Ende der 1950er-Jahre hergestellt worden.

Reinigung erforderlich

Nun ist sie verstaubt, am Pfeifenwerk sind Beschädigungen vorhanden. An den mechanischen Tontrakturen sind die Polsterungen verschlissen, so die Analyse des Orgelbauers Christoph Neuhaus, der auch die Orgel der Stadtkirche saniert hat. „Sie arbeitet mit lauten Klappergeräuschen“, hat er festgestellt.

Also müssen alle Pfeifen ausgebaut werden, um das Instrument zu reinigen: Gehäuse, Windanlage, Pfeifenwerk, alle Orgelteile. Klappernde Füllungen werden befestigt. Zudem wird der Teppichbelag, auf dem die Orgel steht, entfernt und durch einen Bodenbelag aus Laminat ersetzt. „Die Orgel wird gedreht und steht dann anders im Raum“, kündigt Brand an. Denn: „Momentan bläst sie ziemlich in die Ohren der Gottesdienstbesucher.“

Die Kosten werden rund 5000 Euro betragen. Nun sucht die Kirchengemeinde Spender, die mithelfen, die fehlenden 3000 Euro zu finanzieren.

Wer mindestens 100 Euro gibt, erhält eine Patenschaft für eine von außen sichtbare Orgelpfeife des Registers Gedeckt 8 oder Prinzipal 4, mit Urkunde und Spendenbescheinigung. Offensichtlich zeigt das Wirkung: „Zwei Interessenten haben sich bereits bei uns gemeldet“, verrät Brand.