Die Spendenkasse einer Moschee in der Möhringer Straße ist am Sonntagmorgen gestohöen worden. Die Kasse war an einer Wand angebracht. Ein 14- Jähriger montierte sie mittels Schraubenzieher ab und nahm sie laut Polizei mit sich. Der Jugendliche konnte anhand der Videoüberwachung in der Moschee überführt werden. In der Spendenkasse befanden sich 200 Euro Bargeld.