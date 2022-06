Spendenaktion der GS im Holderstöckle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Solidarisch in unserer Welt“, unter diesem Motto sammelten die Kinder der Grundschule im Holderstöckle eine Woche lang verschiedene Lebensmittel und Hygieneartikel für den Tafelladen in Tuttlingen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei, brachten Mehl, Zucker, Nudeln und viele andere nützliche Dinge mit und der große Gitterwagen, der im Eingangsbereich der Schule stand, musste täglich geleert werden. Die Mitarbeiterinnen des Tafelladens waren sehr erfreut über die großzügige Spende. Von Seiten des Tafelladens wurde angeregt, die Eltern über die Angebote und die Arbeit der Diakonie in Tuttlingen zu informieren. Dies könne, so der Vorschlag von Frau Kräutle, der Schulleiterin der Grundschule im Holderstöckle, im Rahmen der Elternabende im Herbst geschehen. Weitere und vor allem regelmäßige Aktionen zur Unterstützung des Tafelladens seien geplant.