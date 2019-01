Spenden verwirklichen Evangelischer Gemeinde einen Aufzug

Der Evangelische Gemeinschaftsverband „Die Apis“ hat dank genügend Spenden in ihrem Tuttlinger Gemeindehaus in der Schaffhauser Straße einen Aufzug installieren können. Mit einem Dankeschön-Fest am vergangenen Sonntag hat die Gemeinde diese Maßnahme gefeiert und sich bei allen bedankt, die diese Aktion finanziell unterstützt haben.

Damit Menschen mit Behinderung barrierefrei in die Räumlichkeiten des ersten Stockwerks des Gemeindehauses gelangen, startete „Die Apis“ vor über einem Jahr einen Spendenaufruf sowie ein Crowdfunding mit dem Ziel, einen Aufzug anzuschaffen. Mitglieder und sonstige Freiwillige spendeten insgesamt 92 000 Euro.

Mit Verwirklichung glücklich

Mit der Verwirklichung ist Pastor dieser Evangelischen Gemeinde in Tuttlingen, Martin Schrott, überglücklich: „Für uns ist das ein Wunder und wir sind überaus dankbar, dass dieser Aufzug mit Hilfe so vielen Spendern und freiwilligen Helfern verwirklicht werden konnte. Wir haben den Aufzug dringend benötigt und sind überglücklich, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Der Aufzug ist bereits bezahlt und voll funktionsfähig. Alle Gemeindemitglieder und Spender hatten bei dem Dankeschön-Fest am vergangenen Sonntag nach einem gemeinsamen Gottesdienst, die Möglichkeit, den Aufzug zu testen und mit diesem barrierefrei bis in den ersten Stock des Hauses zu den Gemeinderäumen zu fahren.

In diesen Räumlichkeiten befindet sich Jugendräume, die ab sofort auch für Menschen mit einer körperlichen Behinderung zugänglich sind. Martin Schrott nutzte das Fest außerdem, um sich bei allen Spendern sowie den Handwerkern, die diesen Aufzug möglich gemacht haben, ausdrücklich zu bedanken.