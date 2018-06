Pfarrer Dietmar Seiffert, der in Sibirien tätig ist, hat bei seinem Besuch in Möhringen Spenden im Wert von mehr als 1500 Euro erhalten. Das Geld kommt von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Andreas und stammt vom Erlös des Fastenessens und aus der Kollekte. Seiffert war früher in der IT-Branche tätig, ehe er den Entschluss fasste, Pfarrer zu werden und nach Sibirien zu gehen. Das Gebiet, das er dort betreut, ist so groß wie Baden-Württemberg und halb Bayern. In Russland gebe es keine kirchlichen Traditionen, lediglich das was er als Pfarrer und die beiden Ordensschwestern leisten könnten, finde dort statt, so Seiffert. Er war schon mehrfach in Möhringen und wurde immer wieder in seiner Arbeit unterstützt. (sm)