Spektakuläre Flüge beeindrucken Besucher

Mit einem vielseitigen Flugprogramm und einem Jedermannfliegen hat der Modellflugverein Nendingen am Samstag auf dem Bräunisberg im Rahmen von der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ seine Gäste zum Staunen gebracht.

Der Programmpunkt ist einer der wenigen von „Sommer im Park“, der fernab des Donauparks stattfindet. Und das hat auch einen wichtigen Grund. Denn: Sicherheit geht vor. Die Flugmodelle sind schnell und schwer und dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit einer Genehmigung in Betrieb genommen werden. Deshalb lud der 84 Mann starke Verein alle Interessierten auf den Modellflugplatz auf dem Nendinger Bräunisberg ein.

Und dort gab es einiges zu bestaunen. Schon am Boden beeindruckten die Modelle wie der „Airbus Helicopter Tiger“, „Eurofighter“ oder der originalgetreue Nachbau der „Stinson Reliant“ in Miniatur inklusive dem passenden Klangerlebnis. Die Besucher bestaunten die Flüge – egal ob die Vereinsmitglieder Modelle mit Verbrennungsmotor oder elektrobetriebene Flieger mit ihren Fernsteuerungen in die Luft beförderten und allesamt wieder sanft landeten.

Mit Hilfe einer zweiteiligen Fernsteuerung, dem Lehrer-Schüler-System, ließ beispielsweise Kilian Böckmann aus Hilzingen ein Fliegermodell in den Himmel steigen und bediente dabei das Seiten-, Quer- und Höhenruder. Immer wieder griff der erfahrene Hans-Jürgen Moser vom Modellflugverein ein, übernahm rechtzeitig vor einem Absturz die Steuerung und erklärte dabei seinem Schüler den richtigen Umgang mit der Fernsteuerung.

Den Höhepunkt der Veranstaltung setzte Martin Wycisk. Er hatte seinen Helikopter dabei und präsentierte einen beeindruckenden 3D-Kunstflug: kopfüber, kreuz und quer, selten gerade, immer in einem aggressiv Stil hatte er den Helikopter fest im Griff. Tobias Günther packte seine intelligente Drohne inklusive Tablet aus und hatte den Bräunisberg aus der Vogelperspektive in mehr als 80 Metern Höhe hochauflösend fest im Blick.

Einziger Wermutstropfen am Samstagnachmittag: Der einsetzende Regen beendete den Flugspaß und das gesellige Beisammensein schneller als gedacht – wie so oft am vergangenen Wochenende.