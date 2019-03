SPD stellt Kandidaten für Tuttlinger Gemeinderatswahl vor

Alle Stadträte treten wieder an und ein paar neue Gesichter sind auch dabei. Bei einer Delegiertenversammlung der SPD-Ortsvereine Tuttlingen, Möhringen und Nendingen am Samstag hat die Partie ihre Liste für die Gemeinderatswahl aufgestellt.

„Wir sind froh, dass wir eine starke, bunte Liste von Kandidierenden zur Wahl präsentieren können“, teilt Fraktionsvorsitzender Hellmut Dinkelaker mit. Darunter seien eine Reihe von sozial Engagierten, Jüngeren und „best agern“, von Bürgern, die sich in Vereinen engagieren, in Betriebsräten oder in der freien Wirtschaft. Zudem seien 15 Frauen unter den 32 Kandidierenden.

Die Kandidaten im Überblick

Tuttlingen: Hellmut Dinkelaker, Sabine Stach, Dieter Müller, Christine Treublut, Manfred Mußgnug, Uschi Schillinger, Henner Lamm, Carola Radzom, MathiasSchwarz, Uta Schmidt-Neuschwander, Nedzib Ahmic, Sahika Maurer, Dirk Neuschwander, RoswithaFugmann, Edmond Jäger, Christine Hofmann, Uli Mayer, Erika Weidler, Bruno Seeh, Susanne Lippert, Klaus Cerny, Wolfgang Byesse, Heinz Krüger.

Möhringen: Susi Hein, Martina Reinbold, Franz Schellhammer, HannesHein, Herwig Klingenstein

Nendingen: Eva Zepf, Edmund Stadler, Rosmarie Szymanski, Tanja Szymanski.