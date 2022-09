SPD spricht über feministische Außen- und Entwicklungspolitik

Das Konzept der feministischen Außenpolitik eröffnet laut Tuttlinger SPD eine neue Sichtweise auf Fragen der Sicherheit: weg vom rein militärischen Denken hin zu einem erweiterten Fokus, der neben dem Kriegsgeschehen auch die Zivilbevölkerung berücksichtigt. Eine feministische Außenpolitik setze unter anderem darauf, soziale, gesundheitliche und ernährungspolitische Kriegsfolgen mitzudenken und Frauen viel mehr als bislang an Friedensgesprächen zu beteiligen.

Dass das keine Utopie ist, zeige die Resolution 1325, „Frauen, Frieden und Sicherheit“ des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2000. Sie fordert den Schutz von Frauen in Konfliktsituationen und die Verhinderung geschlechtsspezifischer oder sexualisierter Gewalt. Zudem fordere sie die Teilnahme von Frauen an Friedensprozessen, denn Frauen verstünden unter Sicherheit nicht nur das Ende von Gewalt, sondern trügen Sorge für Gerechtigkeit und gutes Leben.

Laut SPD belegen Studien, dass Friedensprozesse, an denen Frauen beteiligt sind, nachhaltiger werden. Trotzdem liege der Anteil von Frauen an den Verhandlungstischen unter einem Zehntel. Die Tuttlinger SPD will deshalb am Samstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus (Brenz-Saal) in der Gartenstraße 1 in Tuttlingen über die Teilnahme von Frauen an Friedensprozessen sprechen. SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hält das Impulsreferat und begleitet die Diskussion im anschließenden World Café an drei Thementischen.