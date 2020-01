SPD-Fraktion im Kreistagunterstützt Bär erneut

Der SPD-Ortsverein Tuttlingen hatte im Vorfeld der Wahl am 30. Januar Landrat Stefan Bär eingeladen. Dabei wurde laut Pressemitteilung das Thema der Mobilität in Kreis und Stadt diskutiert.

Bär ging in seinem Vortrag auf die Themen Infrastruktur, Angebot und Tarife ein und beantwortete Fragen der Elektrifizierung zwischen Geisingen und Fridingen. Als Bär von möglichen neuen Haltepunkten wie Schmelze und Rathaussteg sprach und darauf hinwies, dass diese nur dann finanziell gefördert würden, wenn ihr Nutzen die Kosten überstiegen, wollten die 25 Zuhörer im Seltenbacher Hof genauer wissen, welche Faktoren zur Quantifizierung eines Nutzens berücksichtigt würden, schließlich würden andere mögliche neue Haltepunkte im Kreis untersucht. Doch neben der Infrastruktur stehe das Angebot: Wie oft kann ein Zug oder Bus fahren? Für den Kreis meinte Bär, dass man es sich derzeit noch etwas kosten lasse, den Bus überall im Kreis hinfahren zu lassen, auch wenn oft nur drei oder weniger Fahrgäste im Bus säßen.

Spätestens als Bär die Tarife erläuterte, kamen zahlreiche kritische Anmerkungen aus der Zuhörerschaft, die für einen massiven Ausbau bei gleichzeitiger Tarifsenkung plädierte und die Meinung vertrat, dass zugehörige Modellrechnungen sich nicht am Status quo orientieren sollen, da sich die Katze in den Schwanz beiße und wenig Menschen Busfahren, weil das Angebot lückenhaft sei oder weil es sich wegen geringer Fahrgastzahlen nicht rentiere, es aufzubauen. Bär berichtete daneben von praktischen Problemen wie dem Mangel an Personal.

Schließlich wollte Nils Ludewig wissen, welchen Stellenwert ein eng getakteter Stadtverkehr in Tuttlingen habe, worauf Bär sagte, dass ein Stadtverkehr nicht nur aus Kreismitteln finanziert werden könne, man Tuttlingen mit den Kosten aber auch nicht alleine ließe. Den anwesenden Gemeinderäten sagte Bär, dass sich erst dann eine wahrnehmbare Mobilitätswende einstelle, wenn Städte das Parken im öffentlichen Raum massiv eindämmen würden.

SPD-Kreisrat Dieter Müller versicherte Bär der erneuten Zustimmung durch die SPD-Fraktion im Kreistag. Bär spricht auch beim Politischen Aschermittwoch der SPD im „Lamm“ in Stetten über seine Ziele für eine eventuelle zweite Amtszeit.