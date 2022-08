SPD ehrt für fast 1000 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tuttlinger SPD hatte zum Sommerfest ist Vereinsheim der TSF geladen. Gekommen war neben zahlreichen Genossinnen und Genossen die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar Derya Türk-Nachbaur.

Die Bad Dürrheimerin berichtete von aktuellen Vorhaben der Ampel-Regierung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise aber auch einer Wahlreichtsreform zu Verkleinerung des aufgeblähten Bundestags. Doch vor allem stand der persönliche Kontakt mit den SPD-Mitgliedern und interessierten Bürgern im Mittelpunkt. 24 Genossinnen und Genossen wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Zwölf Ehrungen gingen an Mitglieder, die bereits vor 50 Jahren in die Partei eingetreten sind. „Wegen Willy Brandt“, war von den Geehrten zu hören, die heute noch voller Stolz auf Brandts neue Ostpolitik zurückblicken. Aus terminlichen oder Altersgründen konnten nicht alle geehrten Mitglieder anwesend sein. Die Ehrungen werden in kleinem Kreise nachgeholt.

Die Bundestagsabgeordnete konnte folgende Mitglieder mit Urkunde und Anstecknadel ehren: Lothar Dittes (Gunningen, 10 Jahre), Ingrid Schwarzelühr (Talheim, 10 Jahre), Irmgard Dinkelaker (Tuttlingen, 40 Jahre), Henner Lamm (Tuttlingen, 40 Jahre), Horst Eisold (Trossingen, 50 Jahre), Bernhard Huber (Geisingen, 50 Jahre), Renate Kuolt (Tuttlingen, 50 Jahre), Dieter Müller (Tuttlingen, 50 Jahre) und Martin Wagner (Trossingen, 50 Jahre). Insgesamt werden Urkunden mit 990 Jahren ausgegeben. Danach gab es politische Gespräche bei frisch Gegrilltem.